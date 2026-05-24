Dư thừa nguồn cung, Cà Mau ùn ứ hơn 1.000 tấn lươn thương phẩm

Ông Nguyễn Hoàng Xuân, Phó Chi cục trưởng, Chi cục Thủy sản tỉnh Cà Mau cho biết qua rà soát, trên địa bàn tỉnh đang tồn đọng trong dân trên 1.000 tấn lươn nuôi quá lứa thu hoạch, trọng lượng 2-4 con/kg.

Các xã, phường có lươn đến cỡ thu hoạch tồn đọng lớn gồm: xã Ninh Quới 108 tấn, Vĩnh Lộc 100 tấn, Phước Long 120 tấn, An Trạch 100 tấn, Trí Phải 45 tấn, Hồng Dân 134 tấn, Châu Thới 106 tấn, Vĩnh Mỹ 120 tấn, phường Giá Rai 50 tấn...

Thị trường tiêu thụ gặp nhiều khó khăn nên giá lươn cũng sụt giảm, chỉ còn 38.000 đến 42.000 đồng/kg, giảm so với cùng kỳ từ 30.000 đến 35.000 đồng/kg.

Theo ông Nguyễn Hoàng Xuân, lươn tồn đọng nhiều chủ yếu là do nguồn cung vượt cầu thị trường tiêu thụ mất cân đối. Giai đoạn 2023-2025, giá lươn cao, người dân tự phát mở rộng diện tích nuôi không có quy hoạch.

Bên cạnh đó, các tỉnh, thành phố như Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ... có sản lượng nuôi lớn, sản lượng tăng nhanh trong thời gian ngắn, trong khi thị trường tiêu thụ không tăng tương ứng dẫn đến dư thừa.

Bên cạnh đó, thị trường tiêu thụ lươn thương phẩm chủ yếu phụ thuộc thương lái, thiếu liên kết tiêu thụ. Phần lớn người nuôi bán qua thương lái nhỏ lẻ, không có hợp đồng bao tiêu dài hạn với doanh nghiệp nên khi thị trường chững lại hoặc thương lái ngừng thu mua dẫn đến tồn đọng.

Ngoài ra, chất lượng và quy cách chưa đồng đều, lươn nuôi không đồng cỡ, kích thước không đạt yêu cầu thị trường... Một số hộ nuôi theo kinh nghiệm, chưa kiểm soát tốt thức ăn, môi trường ảnh hưởng chất lượng thịt, thiếu tiêu chuẩn chứng nhận VietGAP, an toàn thực phẩm nên khó vào siêu thị, nhà hàng lớn hoặc xuất khẩu.

Chi cục Thủy sản tỉnh Cà Mau cho rằng để giải quyết đầu ra cho 1.000 tấn lươn thương phẩm quá lứa, các cấp ngành cần hỗ trợ nông dân kết nối tiêu thụ nhanh, liên kết thương lái, chợ đầu mối, nhà hàng, bếp ăn công nghiệp.

Đồng thời, đẩy mạnh bán qua kênh online, sàn thương mại điện tử, livestream, chính quyền hỗ trợ kết nối doanh nghiệp thu mua, kết nối cơ quan đơn vị, công ty, doanh nghiệp ủng hộ tiêu thụ lươn tồn đọng...

Về lâu dài, cần quy hoạch lại vùng nuôi tránh phát triển tự phát, dư cung, cân đối sản lượng theo nhu cầu thị trường. Đồng thời, đẩy mạnh xuất khẩu, nghiên cứu thị trường tiềm năng như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản… và đáp ứng tiêu chuẩn kiểm dịch, truy xuất nguồn gốc.

Từ năm 2020, nghề nuôi lươn thương phẩm tại tỉnh Cà Mau phát triển nhanh, đặc biệt là mô hình nuôi lươn không bùn trong bể ximăng. Mô hình này có ưu điểm như dễ áp dụng, ít diện tích, vốn đầu tư linh hoạt và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên, sự phát triển chủ yếu mang tính tự phát, thiếu quy hoạch và liên kết tiêu thụ, tiềm ẩn nhiều rủi ro về thị trường tiêu thụ.

Tại xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau, nơi có mô hình nuôi lươn không bùn trong bể xi măng phát triển mạnh, đồng thời cũng là xã có lươn tồn đọng với số lượng lên đến trên 130 tấn.

Anh Nguyễn Trường Giang ở ấp Vĩnh An cho biết những năm trước, mô hình nuôi lươn mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên từ đầu năm 2026 đến nay giá lươn sụt giảm mạnh, người nuôi không bán được lươn hoặc bán chỉ hơn một nửa giá thành. Tình trạng này khiến cho người nuôi gặp nhiều khó khăn, nhiều hộ thua lỗ không còn khả năng tái đầu tư nuôi mới.

Ông Nguyễn Nhân Đức - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hồng Dân cho biết mô hình nuôi lươn trên địa bàn xã đang phát triển mạnh trong 3 năm gần đây, một số hộ dân đã phát triển quy mô nuôi từ nhỏ lẻ sang bán thâm canh. Để nghề nuôi lươn phát triển bền vững, xã Hồng Dân sẽ tổ chức quy hoạch lại, đồng thời đẩy mạnh phát triển chuỗi giá trị liên kết 4 nhà: Nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp, người nuôi.

Cùng đó, xây dựng thương hiệu "lươn sạch địa phương," tổ chức sản xuất theo mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã nuôi lươn, ký hợp đồng bao tiêu với doanh nghiệp./.

