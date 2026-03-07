Đức cho phép quân đội bắn hạ thiết bị bay không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 6/3, Hội đồng Liên bang Đức đã chính thức phê chuẩn bản sửa đổi Luật An ninh Hàng không, qua đó mở rộng thẩm quyền cho quân đội nước này trong việc phòng chống các thiết bị bay không người lái nhằm bảo đảm an ninh quốc gia.



Theo quy định mới, Quân đội Liên bang Đức được phép triển khai các biện pháp ngăn chặn, kể cả việc bắn hạ các thiết bị bay không người lái (drone) trong trường hợp khẩn cấp hoặc theo yêu cầu hỗ trợ từ lực lượng Cảnh sát Liên bang. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực có nhiều biến động và số lượng drone xâm nhập không phận Đức gia tăng đáng kể.



Chính phủ Đức cho biết việc sửa đổi luật nhằm mục tiêu làm rõ trách nhiệm của các cơ quan liên quan, đồng thời đơn giản hóa quy trình ra quyết định khi huy động lực lượng vũ trang tham gia bảo vệ an ninh nội địa. Trước đây, thẩm quyền này chủ yếu thuộc về cảnh sát các bang nhưng lực lượng này thường xuyên đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn lực cần thiết.



Điểm đáng chú ý trong bản sửa đổi là quân đội được phép can thiệp trực tiếp bằng vũ khí hoặc các thiết bị gây nhiễu nếu có căn cứ cho thấy drone đang được sử dụng để đe dọa tính mạng con người hoặc tấn công các cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Đây là bước tiến mới so với các quy định hạn chế trước đây, cho phép quân đội chủ động ngăn chặn các cuộc tấn công hoặc các vụ tai nạn nghiêm trọng.



Song song với việc tăng quyền hạn cho quân đội, luật mới cũng thắt chặt các chế tài xử phạt. Hành vi điều khiển drone gây rối tại không phận sân bay sẽ bị chuyển từ vi phạm hành chính sang tội danh hình sự. Các đối tượng vi phạm, bao gồm cả những nhóm hoạt động cực đoan gây đình trệ hoạt động hàng không, có thể đối mặt với mức án lên đến 5 năm tù.



Cùng ngày, Hội đồng Liên bang Đức cũng đã thông qua "Luật khung Kritis" nhằm siết chặt quy định bảo vệ các cơ sở hạ tầng thiết yếu. Luật này buộc các doanh nghiệp và cơ quan quản lý hành chính phải áp dụng các tiêu chuẩn an ninh nghiêm ngặt hơn, từ việc lắp đặt hàng rào bảo vệ đến kiểm soát quyền truy cập và xác định các lỗ hổng kỹ thuật nhằm phòng chống các hoạt động phá hoại từ bên ngoài./.

