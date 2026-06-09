Đức-Pháp từ bỏ chương trình phát triển máy bay chiến đấu chung

Chính phủ Đức ngày 8/6 thông báo Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nhất trí từ bỏ chương trình phát triển máy bay chiến đấu chung do những bất đồng kéo dài giữa các doanh nghiệp tham gia dự án.

Phát biểu về dự án Hệ thống tác chiến trên không tương lai (FCAS), một quan chức chính phủ Đức cho biết hai nhà lãnh đạo đã đi đến đánh giá chung rằng các doanh nghiệp sẽ không thể hợp tác trong việc chế tạo một chiến đấu cơ chung và thừa nhận thực tế này.

Chương trình FCAS được khởi động năm 2017 nhằm thay thế các tiêm kích Rafale của Pháp và máy bay Eurofighter đang được Đức và Tây Ban Nha sử dụng. Tuy nhiên, dự án trị giá nhiều tỷ euro này liên tục vấp phải những bất đồng giữa các doanh nghiệp tham gia, gồm Dassault Aviation của Pháp và tập đoàn Airbus vốn đại diện cho Đức và Tây Ban Nha.

Việc từ bỏ chương trình này được xem là một đòn giáng vào nỗ lực tăng cường hợp tác quốc phòng giữa các nước châu Âu cũng như xây dựng lập trường thống nhất của châu lục này.

Mặc dù kế hoạch phát triển máy bay chiến đấu chung bị hủy bỏ, quan chức Đức cho biết các thành phần khác của dự án sẽ vẫn được triển khai.

Phần cốt lõi thực sự của FCAS sẽ tiếp tục được phát triển như một hệ thống mang tính châu Âu - một “hệ thần kinh” sẽ kết nối máy bay, thiết bị bay không người lái (UAV) và các thành phần khác trong một thể thống nhất, tích hợp./.

Đức đặt hạn chót giải quyết dự án máy bay chiến đấu với Pháp Ngày 19/3, Chính phủ Liên bang Đức chính thức thông báo hạn chót vào giữa tháng 4 cho việc đạt được thỏa thuận với Pháp về dự án phát triển máy bay chiến đấu thế hệ mới.