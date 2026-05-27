Đức tăng phụ thuộc vào Trung Quốc về nguồn cung hàng thiết yếu

Đức ngày càng phụ thuộc vào Trung Quốc để tiếp cận các mặt hàng thiết yếu, từ pin đến thuốc kháng sinh. Hầu hết các tấm pin mặt trời nhập khẩu đều đến từ Trung Quốc.

Theo số liệu do Quỹ Friedrich Neumann chỉ ra trong một nghiên cứu được công bố hôm 26/5, Trung Quốc hiện chiếm khoảng 2/3 tổng lượng nhập khẩu pin lithium-ion của Đức (tính theo trọng lượng), trong khi con số này cách đây hai năm chỉ khoảng 50%.

Báo cáo của Quỹ Friedrich Neumann cũng chỉ ra rằng, tỷ lệ nhập khẩu tấm pin Mặt Trời từ Trung Quốc đã tăng từ khoảng 89% lên gần 93%, trong khi tỷ lệ nhập khẩu thuốc kháng sinh đã tăng từ hơn 65% lên khoảng 73%.

“Trong các lĩnh vực quan trọng, Đức không đa dạng hóa mà ngày càng phụ thuộc hơn và do đó càng dễ bị tổn thương hơn,” tác giả nghiên cứu Frederic Spohr, người đứng đầu văn phòng của quỹ tại Đài Loan (Trung Quốc) và Hàn Quốc, cho biết.

Chính phủ trung tả trước đây đã công bố một chiến lược mới về Trung Quốc vào năm 2023 nhằm giảm sự phụ thuộc kinh tế vào Bắc Kinh, ông Spohr lưu ý.

Theo nghiên cứu, thị phần nhập khẩu các kim loại như magiê, gallium và germanium của Trung Quốc cũng đã tăng lên. Trong khi đó, Trung Quốc gần như độc quyền cung cấp một số nguyên tố đất hiếm mà nền kinh tế lớn nhất châu Âu cần để sản xuất nam châm trong động cơ điện.

Mặc dù thị phần nhập khẩu đất hiếm tổng thể của Trung Quốc đã giảm, nhưng giá trị của các mặt hàng nhập khẩu này lại tăng lên, theo ghi nhận của tổ chức này.

Nghiên cứu chỉ tập trung vào nhập khẩu trực tiếp từ Trung Quốc, không bao gồm các lô hàng từ các nước thứ ba có chứa các sản phẩm trung gian sản xuất tại Trung Quốc./.

