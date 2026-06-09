Đức: Thủ đô Berlin đổi tên một bến tàu điện để ghi nhận đóng góp của người Việt

Ngày 8/6, tại thủ đô Berlin (Đức) đã diễn ra lễ đổi tên chính thức bến tàu điện “Herzbergstr./Dong-Xuan."

Đây là sự kiện mang tính biểu tượng cho sự hội nhập thành công và những đóng góp bền bỉ của cộng đồng người Việt tại Đức, đồng thời ghi dấu mốc mới trong quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước Việt Nam-Đức.

Tham dự buổi lễ, về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức Nguyễn Đắc Thành và phu nhân; ông Nguyễn Văn Hiền, Tổng Giám đốc Trung tâm Thương mại Đồng Xuân Berlin. Về phía Đức có bà Ute Bonde, Thượng nghị sỹ phụ trách Giao thông, Bảo vệ Khí hậu và Môi trường bang Berlin; ông Martin Schaefer, Quận trưởng Quận Lichtenberg; cùng đại diện Quốc hội bang Berlin, Công ty Giao thông công cộng Berlin (BVG), đông đảo đại diện các hội đoàn, doanh nghiệp cùng cộng đồng người Việt Nam tại Berlin và một số vùng của Đức.

Trước đó, ngày 8/1, BVG thông báo chính quyền thành phố Berlin và quận Lichtenberg đã quyết định đổi tên bến tàu điện nằm trước cổng chính Trung tâm Thương mại Đồng Xuân thành “Herzbergstr./Dong-Xuan." Lễ đổi tên diễn ra ngày 8/6 đánh dấu việc bến tàu mang tên Việt Nam chính thức hiện diện trên bản đồ giao thông công cộng của thủ đô nước Đức.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Đắc Thành nhấn mạnh bến tàu mang tên “Đồng Xuân” không chỉ là một địa danh mới trên mạng lưới giao thông Berlin, mà còn là sự ghi nhận đối với quá trình hội nhập tích cực và những đóng góp bền bỉ của cộng đồng người Việt vào sự phát triển của thành phố, nơi nhiều kiều bào đã gắn bó và xem như quê hương thứ hai.

Đại sứ đồng thời chúc mừng cộng đồng người Việt Nam tại Đức cùng Ban lãnh đạo Trung tâm Thương mại Đồng Xuân đã kiên trì vận động, tạo dựng được sự đồng thuận của chính quyền và người dân sở tại để cái tên “Đồng Xuân” chính thức đi vào đời sống đô thị Berlin.

Đánh giá cao vai trò của Trung tâm Thương mại Đồng Xuân như một không gian kết nối cộng đồng và các thế hệ người Việt tại Đức, bà Ute Bonde khẳng định việc đổi tên bến tàu là biểu tượng rõ nét cho sự ghi nhận những đóng góp của cộng đồng người Việt đối với sự phát triển của Berlin. Bà nhấn mạnh các bến tàu không chỉ là nơi đón, trả hành khách mà còn phản chiếu những câu chuyện và giá trị của đô thị. Qua sự kiện này, thành phố muốn khẳng định “Đồng Xuân là một phần của Berlin," gắn bó với bản sắc và nhịp sống của thành phố.

Đại sứ Nguyễn Đắc Thành và Phu nhân tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn Hiền, Tổng giám đốc TTTM Đồng Xuân Berlin. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)

Bến tàu điện “Herzbergstr./Dong-Xuan," trước đây mang tên “Herzbergstr./Industriegebiet," là điểm kết nối giao thông quan trọng trong thành phố. Việc đổi tên là kết quả của hơn một thập kỷ vận động bền bỉ với sự đồng hành của Đại sứ quán Việt Nam, cộng đồng người Việt tại Berlin và chính quyền quận Lichtenberg.

Đại diện quận Lichtenberg và BVG cho rằng sự kiện đã thể hiện sự trân trọng đối với cộng đồng người Việt, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của Trung tâm Thương mại Đồng Xuân cũng như cộng đồng người Việt tại địa phương.

Việc một bến tàu điện mang tên Việt Nam chính thức xuất hiện trong hệ thống giao thông công cộng Đức là trường hợp hiếm hoi, phản ánh vị thế ngày càng lớn mạnh của cộng đồng người Việt tại đây.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Berlin, ông Nguyễn Văn Hiền bày tỏ niềm xúc động và tự hào khi thành phố Berlin quyết định đổi tên bến tàu điện thành “Đồng Xuân."

Theo ông, cái tên này không chỉ là biểu tượng của tình hữu nghị Việt-Đức, mà còn là cầu nối để người dân Đức hiểu hơn về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam.

Chia sẻ niềm vui cùng cộng đồng người Việt, anh Matthias Wetzel, một người Đức yêu mến Việt Nam, cho rằng các bến tàu không chỉ phục vụ việc đi lại, mà còn lưu giữ ký ức và bản sắc của thành phố. Sự hiện diện của bến tàu “Đồng Xuân” là biểu tượng sinh động cho mối quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Đức./.

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