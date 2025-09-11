Đức: Vụ mất điện kéo dài nhất trong 25 năm qua khiến 13.000 dân bị ảnh hưởng

Hơn 13.000 người dân ở thủ đô Berlin vẫn đang phải sống trong cảnh không có điện. Đây là vụ mất điện kéo dài nhất tại Berlin trong ít nhất 25 năm qua.

Tại khu vực Đông Nam Berlin, hàng nghìn người dân đã trải qua ngày thứ 3 liên tiếp không có điện.

Công ty Stromnetz GmbH thông báo việc khôi phục điện cho toàn bộ khách hàng dự kiến có thể hoàn tất trong ngày 11/9, sau khi đường dây lắp đặt tạm thời bị sự cố vào 20h ngày 10/9 và phải ngừng hoạt động.

Đến sáng sớm 11/9, giải pháp tạm thời đã được khôi phục, giúp thu hẹp phạm vi bị ảnh hưởng xuống còn khoảng 13.700 người.

Thông báo của Stromnetz cho hay hiện có khoảng 6.100 hộ gia đình và 200 khách hàng doanh nghiệp tại các khu vực Adlershof, Alt-Glienicke, Köpenick và Niederschönweide chưa có điện.

Sự cố mất điện xảy ra từ rạng sáng 9/9 tại khu vực Adlershof, nơi có nhiều cơ sở công nghệ ở phía Đông Nam Berlin, khiến khoảng 50.000 khách hàng bị ảnh hưởng, bao gồm nhiều hộ gia đình, doanh nghiệp và cửa hàng tại quận Treptow-Köpenick.

Lần mất điện lớn gần đây nhất xảy ra năm 2019 tại Köpenick khi có hơn 30.000 hộ dân không có điện trong khoảng 30 giờ.

Nguyên nhân dẫn đến sự cố mất điện diện rộng được cho là do hành vi phóng hỏa mang động cơ phá hoại nhằm vào 2 cột điện. Vụ việc đã làm hư hại hệ thống cáp điện cao thế tại khu vực Johannisthal, vốn rất khó sửa chữa.

Tại một số khu vực, người dân cũng gặp khó khăn khi sử dụng điện thoại di động do mất sóng hoặc tín hiệu rất yếu vì thiếu điện.

Trên trang mạng “Indymedia” có một số tuyên bố thừa nhận thực hiện vụ tấn công nhằm vào các công ty công nghệ và cơ sở nghiên cứu trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, robot, công nghệ sinh học, công nghệ nano, hàng không vũ trụ, cũng như ngành công nghiệp an ninh và quốc phòng tại khu vực Adlershof.

Các cơ quan chức năng đang điều tra tính xác thực của các thông tin này./.

Đức: Hàng chục nghìn hộ dân và doanh nghiệp ở Berlin bị mất điện, nghi do phóng hỏa chính trị Vụ cháy hai cột truyền tải điện ở quận Johannisthal rạng sáng 9/9 khiến hàng chục nghìn hộ dân và doanh nghiệp tại Berlin bị mất điện, cảnh sát đang điều tra theo hướng phóng hỏa có động cơ chính trị.