Đường đi của bão số 12 năm 2025 - dự báo từ 13h ngày 20/10 đến 1h ngày 24/10

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 20/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc; 115,9 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 460km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102km/giờ), giật cấp 12. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão và không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông, hiệu ứng địa hình và gió Đông sau bão nên khoảng từ đêm 22/10 đến ngày 26/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi khả năng cao có mưa lớn diện rộng.

Tổng lượng mưa phổ biến ở: Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị và Quảng Ngãi khoảng 200-400mm, cục bộ có nơi trên 500mm; khu vực Nam Quảng Trị đến Thành phố Đà Nẵng phổ biến 500-700mm, cục bộ có nơi trên 900mm.

Mưa lớn trên khu vực Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến hết tháng 10./.