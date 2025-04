Đường Hồ Chí Minh qua Hà Tĩnh xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông

Sau nhiều năm được đưa vào sử dụng, khai thác cùng với lưu lượng phương tiện giao thông ngày càng tăng, nhiều đoạn trên tuyến đường Hồ Chí Minh qua huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) đã xuống cấp nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến quá trình lưu thông của các phương tiện, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Tại vị trí đường Hồ Chí Minh đi qua thôn Bình Giang (xã Hương Bình, huyện Hương Khê) đã xuất hiện nhiều điểm hư hỏng.

Những điểm này xuất hiện tình trạng rạn nứt, bong tróc mặt đường, có những đoạn xuất hiện tình trạng sụt lún, lồi lõm, gồ ghề. Các phương tiện khi lưu thông qua những vị trí này phải giảm tốc độ để tránh xảy ra tai nạn.

Lái xe Trần Kim Cường (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) cho hay anh thường xuyên chở hàng đi trên tuyến đường Hồ Chí Minh qua huyện Hương Khê.

Trước đây, việc di chuyển khá thuận lợi vì mặt đường êm, thuận, lượng phương tiện lưu thông còn ít. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tuyến đường này đã xuất hiện nhiều vị trí bị hư hỏng, xuống cấp.

“Nhiều đoạn biển báo, vạch kẻ đường đã bị mờ, khiến các lái xe phải tập trung quan sát và giảm tốc độ để đảm bảo an toàn, ảnh hưởng đến thời gian vận chuyển, bàn giao hàng hóa,” lái xe Trần Kim Cường cho biết.

Theo đánh giá của lực lượng chức năng, nhiều vị trí trên tuyến đường Hồ Chí Minh qua huyện Hương Khê đã xuất hiện tình trạng hư hỏng.

Trong số đó, đoạn qua các xã Phúc Đồng, Hương Bình, Phúc Trạch, Hương Trạch có nhiều điểm hư hỏng nặng. Bên cạnh đó, tuyến đường Hồ Chí Minh chỉ có hai làn xe chạy, không có làn dành cho xe thô sơ, có độ dốc lớn và nhiều khúc cua, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Để đảm bảo an toàn khi lưu thông, người dân địa phương mong muốn ngành chức năng sớm vào cuộc kiểm tra, khắc phục những điểm hư hỏng.

Mặt đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Hương Khê bị rạn nứt kéo dài. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Anh Cao Anh Bắc (tổ dân phố 9, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê) cho hay hàng ngày anh đều di chuyển trên tuyến đường Hồ Chí Minh để đi làm. Thời gian qua, anh nhận thấy tuyến đường này có lưu lượng phương tiện nhiều, tải trọng lớn. Cùng với đó, tình trạng mặt đường bị hư hỏng, xuống cấp dẫn đến nguy cơ tai nạn giao thông rất lớn.

“Để người dân yên tâm khi tham gia giao thông qua tuyến đường này, các cơ quan chức năng cần sớm sửa chữa những hư hỏng ở mặt đường. Đối với các biển báo tốc độ, cọc tiêu cần sơn sửa lại để đảm bảo lái xe khi tham gia giao thông trên đường quan sát nhìn thấy rõ hơn,” anh Cao Anh Bắc bày tỏ.

Theo lực lượng cảnh sát giao thông, tuyến đường Hồ Chí Minh đi qua huyện Hương Khê đã xuống cấp nghiêm trọng.

Tuyến đường này đã được đưa vào khai thác và sử dụng lâu năm, trong khi đó, lượng phương tiện có tải trọng lớn đi từ cửa khẩu Cha Lo (tỉnh Quảng Bình) đến thành phố Hà Tĩnh rất lớn.

Để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông đã triển khai kế hoạch “lá chắn an toàn,” tập trung tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân khi tham gia giao thông, giúp người dân đảm bảo an toàn khi di chuyển từ các tuyến đường nhánh, đường đấu nối lên đường Hồ Chí Minh.

Thượng úy Phạm Văn Lực, Tổ trưởng tổ giao thông địa bàn Hương Khê, Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 3 (Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho biết lực lượng cảnh sát giao thông đã có các kiến nghị đến các cơ quan chức năng kẻ lại vạch đường nét liền tại các đoạn đường khúc cua, đường cong; bổ sung thêm đinh phản quang, làm sạch tim đường; sớm sửa chữa mặt đường, nới rộng các làn đường để đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông./.

