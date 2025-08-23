Đứt cáp cầu đang xây ở Trung Quốc: 12 người thiệt mạng, 4 người mất tích

Thế giới

Dây cáp thép của cây cầu bị đứt trong quá trình căng dây tại công trình đang thi công trên tuyến đường sắt Tứ Xuyên-Thanh Hải, thuộc huyện Kỳ Cà, Châu tự trị dân tộc Tạng Hoàng Nam, Trung Quốc.

Phan An
Sự cố đã khiến một dầm thép dài 108 mét bị sập. (Nguồn; Xinhua)
Tính đến 17h ngày 22/8 (giờ Việt Nam), số người thiệt mạng trong vụ đứt dây cáp cầu đang thi công ở tỉnh Thanh Hải, Tây Bắc Trung Quốc, đã tăng lên 12 người, trong khi 4 người vẫn mất tích.

Dây cáp thép của cây cầu bị đứt trong quá trình căng dây vào khoảng 3h ngày 22/8 (giờ địa phương) tại công trình cầu đang thi công trên tuyến đường sắt Tứ Xuyên-Thanh Hải, thuộc huyện Kỳ Cà, Châu tự trị dân tộc Tạng Hoàng Nam.

Sự cố này đã khiến một dầm thép dài 108 mét bị sập. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, 16 công nhân có mặt tại hiện trường.

Sau khi nhận được báo cáo về vụ tai nạn, Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc đã ngay lập tức cử một nhóm công tác đến hiện trường để chỉ đạo các hoạt động cứu hộ.

Hơn 800 người cùng 91 phương tiện, 27 thuyền, một trực thăng và 5 robot đã được triển khai, trong khi 6 bệnh viện tại địa phương mở các luồng xanh để thực hiện điều trị y tế khẩn cấp.

Các nhân viên cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm những người mất tích, đồng thời cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế và hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng.

Cây cầu đang thi công bắc qua sông Hoàng Hà và được thiết kế theo dạng vòm thép. Nhịp chính của cây cầu dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng này./.

(TTXVN/Vietnam+)
