Ecuador bắt giữ 5 nghi phạm trong vụ tấn công xe Tổng thống

Tổng thống Ecuador Daniel Noboa đã may mắn thoát nạn trong một vụ tấn công nhằm vào đoàn xe của ông tại tỉnh Cañar, miền Nam Ecuador.

Chính phủ nước này xác nhận 5 nghi phạm đã bị bắt giữ liên quan đến vụ việc được cho là "âm mưu ám sát" này.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, Bộ trưởng Môi trường và Năng lượng Inés Manzano cho biết xe chở Tổng thống có dấu hiệu trúng đạn trong cuộc tấn công.

Một nhóm khoảng 500 người đã tấn công và ném đá vào đoàn xe của Tổng thống khi ông đang trên đường tới dự một sự kiện.

Hình ảnh từ video do Phủ Tổng thống công bố cho thấy các đối tượng tấn công đã gây vỡ kính và kính chắn gió của xe.

Văn phòng Tổng thống thông báo những kẻ bị bắt sẽ phải đối mặt với các cáo buộc về tội khủng bố và âm mưu giết người.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại Ecuador, khi tổ chức người bản địa lớn nhất nước CONAIE đang tiến hành đình công và biểu tình được 16 ngày.

Nguyên nhân của làn sóng biểu tình bắt nguồn từ quyết định bãi bỏ trợ cấp dầu diesel của chính phủ, khiến chi phí sinh hoạt tăng cao, đặc biệt ảnh hưởng đến nông dân và cộng đồng bản địa.

Mặc dù vậy, chính phủ của Tổng thống cánh hữu Noboa, người mới nhậm chức vào tháng 5 vừa qua, khẳng định việc cắt giảm trợ cấp sẽ giúp tiết kiệm 1,1 tỷ USD mỗi năm và đã bắt đầu triển khai các biện pháp hỗ trợ thay thế cho nông dân và các nhà vận tải nhỏ.

Hiện tình hình vẫn căng thẳng tại nhiều tỉnh, đặc biệt là tại Imbabura - tâm điểm của phong trào người bản địa, với nhiều tuyến đường bị phong tỏa.

Chính phủ Ecuador tuyên bố sẽ không thay đổi quyết định về việc bãi bỏ trợ cấp, đồng thời cáo buộc các cuộc biểu tình mang động cơ chính trị./.

