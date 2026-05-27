EmbedIT tại Vietnam Security Summit 2026: Tái định nghĩa chiến lược phòng thủ số

Gỡ bỏ ảo tưởng về hàng rào bảo mật nội bộ kiên cố, chuyên gia từ EmbedIT mang đến Vietnam Security Summit 2026 tư duy quản trị mới: Chủ động kiểm soát “vùng tối” bên ngoài để xây dựng năng lực phục hồi số toàn diện cho doanh nghiệp.

Ngày 22/5 vừa qua, ông Ivo Gajdica – Trưởng bộ phận Dịch vụ An ninh mạng tại EmbedIT, đã tham gia Vietnam Security Summit 2026, với vai trò diễn giả. Là đại diện của nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin thuộc Tập đoàn PPF hàng đầu thế giới, tại phiên chia sẻ chuyên sâu của mình, ông Ivo Gajdica định hình lại toàn bộ cục diện an toàn thông tin tại Việt Nam bằng việc chỉ ra cấu trúc phòng thủ chu vi truyền thống đã hoàn toàn bất lực trước làn sóng chiếm đoạt danh tính thế hệ mới.

EmbedIT cung cấp chu trình kiểm soát “vùng tối” cho nhà quản trị hạ tầng tài chính

Bước ra từ thực tế vận hành hạ tầng công nghệ lõi khắt khe phục vụ hơn 140 triệu khách hàng toàn cầu, ông Ivo Gajdica chia sẻ lỗ hổng lớn nhất của doanh nghiệp hiện nay nằm ở việc dồn đến 90% ngân sách bảo mật cho vỏn vẹn 10% tài sản nội bộ nhìn thấy được, như tường lửa hay hệ thống EDR.

Đồng thời, các doanh nghiệp lại bỏ quên 90% nguy cơ sống còn đang hiện hữu ở “rừng rậm kỹ thuật số” bên ngoài. Kẻ tấn công ngày nay không còn tốn công bẻ khóa để đột nhập hệ thống.

Thay vào đó, chúng “đăng nhập hợp pháp” bằng 77% thông tin xác thực bị chiếm đoạt thông qua các ứng dụng di động giả mạo, các video deepfake mạo danh bằng công nghệ AI hay dữ liệu rò rỉ trên các diễn đàn Dark Web.

Trong bối cảnh hàng triệu dữ liệu khách hàng tại Việt Nam bị phơi bày trên không gian mạng thời gian gần đây, ông Ivo Gajdica cảnh báo nguy cơ này có thể khiến doanh nghiệp đứt gãy vận hành.

Trước thực trạng đó, EmbedIT giới thiệu giải pháp Quản lý rủi ro liên tục – mô hình quản trị khép kín kết nối từ quản lý bề mặt tấn công, bảo vệ thương hiệu đến giám sát Dark Web và dữ liệu định danh bị lộ.

Cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp thu hẹp các “vùng tối” ngoài tầm quan sát, chủ động kiểm soát dấu chân số và xây dựng năng lực phục hồi số (Digital Resiliency) bền vững.

Theo ông Ivo Gajdica, đây là khả năng duy trì vận hành liên tục ngay cả khi hệ thống bị xâm nhập, giúp doanh nghiệp tự tin theo đuổi các mục tiêu chuyển đổi số lớn hơn.

Ông Ivo Gajdica – Trưởng bộ phận Dịch vụ An ninh mạng tại EmbedIT.

Gỡ nút thắt vận hành và cam kết thiết lập Tech Hub chiến lược tại Đông Nam Á

Không chỉ thay đổi tư duy kỹ thuật, ông Ivo Gajdica cho biết EmbedIT sẽ hỗ trợ các CISO bằng góc nhìn tối ưu tài chính thực chiến. Tại nhiều doanh nghiệp Việt Nam, nhà quản trị khó hiểu các thông số kỹ thuật, trong khi CISO chưa thể chuyển hóa an ninh mạng thành ngôn ngữ rủi ro kinh doanh và tổn thất tài chính.

Vì vậy, doanh nghiệp cần nhìn rõ mức thiệt hại cho mỗi giờ hệ thống ngưng trệ và hậu quả dài hạn của một cuộc khủng hoảng danh tiếng chỉ xảy ra trong vài giờ.

Từ thực tế đó, đại diện EmbedIT đưa ra khái niệm “Xe cứu hỏa” trong bài toán tối ưu nguồn lực cho giới điều hành: doanh nghiệp nên tự đầu tư nguồn lực nội bộ với chi phí lớn (CAPEX), đối mặt áp lực trực chiến 24/7 và tình trạng thiếu hụt nhân sự bảo mật; hay lựa chọn dịch vụ quản lý phơi nhim rủi ro liên tục (CTEM) do EmbedIT vận hành theo mô hình OPEX, giúp kích hoạt khả năng ứng phó sự cố gần như tức thời.

Giải pháp của EmbedIT kết hợp quy trình chuẩn hóa Châu Âu với mạng lưới liên kết toàn cầu, giúp doanh nghiệp giảm áp lực nhân sự nhờ khả năng xử lý sự cố trong vài phút.

Đồng thời, việc kết hợp tiêu chuẩn kỹ thuật Châu Âu với hiểu biết sâu về rủi ro mạng tại Việt Nam giúp doanh nghiệp xây dựng “hệ miễn dịch số” vững chắc và bảo vệ uy tín thương hiệu trong quá trình tăng trưởng.

Tại sự kiện Vietnam Security Summit 2026, ông Ivo Gajdica cũng khẳng định cam kết đầu tư dài hạn tại Việt Nam thông qua chiến lược phát triển văn phòng TP.HCM thành Tech Hub của Đông Nam Á. Những chia sẻ thực chiến từ EmbedIT được kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp Việt chuyển hóa rủi ro an ninh mạng thành lợi thế cạnh tranh trong kỷ nguyên số.

EmbedIT là nhà cung cấp dịch vụ Công nghệ Thông tin định hướng tương lai, thành viên của Tập đoàn PPF (Châu Âu). Với hơn 25 năm kinh nghiệm, EmbedIT chuyên thiết kế, phát triển và vận hành các nền tảng tài chính quy mô lớn, phục vụ hàng trăm triệu người dùng trên toàn cầu. Tại Việt Nam, EmbedIT đặt trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh với mục tiêu biến nơi đây thành trung tâm công nghệ chiến lược của khu vực Đông Nam Á.

