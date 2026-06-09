EU đề xuất gói trừng phạt thứ 21 nhằm vào Nga, mở rộng nhiều lĩnh vực mới

Liên minh châu Âu (EU) ngày 9/6 đã đề xuất gói biện pháp trừng phạt thứ 21 nhằm vào Nga liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine, mở rộng các biện pháp hạn chế sang nhiều lĩnh vực mới như năng lượng, tài chính, thương mại và lần đầu tiên bao gồm cả ngành thủy sản.

Theo thông báo của Ủy ban châu Âu (EC), gói trừng phạt mới tập trung vào việc siết chặt nguồn thu từ xuất khẩu năng lượng của Nga, đặc biệt là dầu mỏ.

EU đề xuất duy trì cơ chế trần giá dầu Nga ở mức hiện tại khoảng 44 USD/thùng đến tháng 1/2027, nhằm hạn chế khả năng hưởng lợi từ biến động giá năng lượng toàn cầu.

Chủ tịch EC Ursula von der Leyen nhấn mạnh: “Chúng tôi đang mở rộng các lệnh cấm giao dịch đối với 31 ngân hàng Nga và thêm 20 ngân hàng, công ty tiền số và nhà giao dịch dầu tại các nước thứ ba.” Bà khẳng định mục tiêu là tiếp tục làm suy yếu nền tảng kinh tế của Nga.

Trong lĩnh vực năng lượng và vận tải, EU đề xuất bổ sung 30 tàu vào danh sách trừng phạt, bao gồm các tàu bị cáo buộc giúp Moskva né tránh lệnh cấm vận dầu mỏ.

Ngoài ra, các cảng, sân bay và nhà máy lọc dầu liên quan đến dầu Nga cũng có thể bị hạn chế giao dịch. Việc bán tàu chở dầu LNG cho Nga cũng bị đưa vào diện cấm.

Về thương mại, EU dự kiến siết xuất khẩu các mặt hàng và công nghệ phục vụ công nghiệp quốc phòng Nga, đặc biệt là thiết bị liên quan đến máy bay không người lái. Đồng thời, khối này sẽ áp đặt lệnh cấm nhập khẩu hàng hóa trị giá khoảng 60 triệu euro, bao gồm một số kim loại và phụ tùng ôtô.

Lần đầu tiên, lĩnh vực thủy sản của Nga cũng bị đưa vào danh sách trừng phạt, với việc hạn chế nhập khẩu một số sản phẩm như cá tuyết và các loại cá biển khác.

Một điểm đáng chú ý khác là đề xuất cấm nhập cảnh vào EU đối với những người từng phục vụ trong lực lượng vũ trang Nga kể từ khi xung đột Ukraine bắt đầu. Bà von der Leyen nhấn mạnh đây là biện pháp nhằm “đảm bảo châu Âu không còn là điểm đến cho những người tham gia cuộc chiến.”

Theo Đại diện cấp cao phụ trách đối ngoại EU Kaja Kallas, gói trừng phạt mới cũng nhằm vào các cảng và sân bay của Nga, với đề xuất cấm giao dịch liên quan đến 2 cảng biển và 4 sân bay.

Ngoài ra, EU tiếp tục mở rộng danh sách các thực thể tại nước thứ ba bị hạn chế giao dịch, bao gồm ngân hàng, nền tảng tiền số và doanh nghiệp dầu mỏ, nhằm ngăn chặn việc lách lệnh trừng phạt./.

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