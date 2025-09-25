Thế giới

EU dỡ bỏ hạn chế đối với gia cầm của Brazil

Một phát ngôn viên cơ quan hành pháp EU đã xác nhận rằng Ủy ban châu Âu đã bắt đầu dỡ bỏ dần các hạn chế tạm thời đối với việc nhập khẩu các sản phẩm gia cầm từ Brazil.

Gia cầm được nuôi tại trang trại. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 24/9, Liên minh châu Âu (EU) sẽ dỡ bỏ dần lệnh tạm dừng nhập khẩu gia cầm từ Brazil sau 4 tháng kể từ khi hoạt động này bị gián đoạn do đợt bùng phát dịch cúm gia cầm tại quốc gia Nam Mỹ.

Cụ thể, nếu tình hình khống chế dịch vẫn ổn định, các hạn chế đối với bang Rio Grande do Sul của Brazil sẽ được dỡ bỏ từ ngày 2/10, ngoại trừ các khu vực nằm trong bán kính 10km xung quanh ổ dịch.

Trong khi đó, những hạn chế nhập khẩu đối với khu vực ổ dịch trước đây sẽ được dỡ bỏ từ ngày 16/10.

Brazil đã không ghi nhận bất kỳ ổ dịch cúm gia cấm mới nào kể từ giữa tháng 5 sau khi dịch bùng phát tại một trang trại ở Montenegro thuộc bang Rio Grande do Sul.

Brazil là nhà cung cấp gia cầm quan trọng của EU, chiếm tới gần 1/3 tổng lượng gia cầm nhập khẩu vào EU trong năm 2024./.

