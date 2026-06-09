EU trấn an đối tác bên ngoài về gói “chủ quyền công nghệ”

Các Bộ trưởng Liên minh châu Âu (EU) ngày 9/6 khẳng định kế hoạch thúc đẩy “chủ quyền công nghệ” của khối không nhằm hạn chế các nhà cung cấp ngoài EU.

Liên minh đưa ra thông điệp trong bối cảnh một số hiệp hội thương mại quốc tế bày tỏ quan ngại về chính sách này.

Trước đó, ngày 3/6, Ủy ban châu Âu (EC) chính thức công bố "Gói Chủ quyền Công nghệ châu Âu." Đây là tập hợp các biện pháp mang tính chiến lược nhằm nâng cao năng lực của châu lục trong các lĩnh vực cốt lõi bao gồm: bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây và nguồn mở.

Tuy nhiên, đại diện một số tổ chức thương mại từ Mỹ, Australia, Canada và Nhật Bản cho rằng chính sách này có thể dẫn tới sự đối xử không đồng đều giữa các nhà cung cấp và làm giảm cơ hội của các doanh nghiệp nước ngoài tại thị trường châu Âu.

Phản hồi về vấn đề này, các bộ trưởng EU nhấn mạnh khối không có chủ trương đóng cửa thị trường hay cắt giảm hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghệ, đồng thời cho rằng mục tiêu là tăng cường năng lực công nghệ nội khối trong khuôn khổ hợp tác mở.

Phát biểu với báo giới trước cuộc họp với các đối tác EU, Bộ trưởng phụ trách Hành chính Công Thuỵ Điển Erik Slottner cho rằng mục tiêu của châu Âu là hướng tới “tự chủ nhưng theo cách mở,” không phải bằng cách tự cô lập mà thông qua tăng cường hợp tác quốc tế.

Trong khi đó, Bộ trưởng Kỹ thuật số Đức Karsten Wildberger nhấn mạnh châu Âu cần duy trì sự cân bằng giữa việc thúc đẩy các giải pháp công nghệ nội khối và bảo đảm duy trì các quan hệ đối tác quan trọng.

Theo Ủy ban châu Âu, các doanh nghiệp ngoài EU hiện cung cấp hơn 80% sản phẩm, dịch vụ, hạ tầng số và sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực công nghệ của khối, cho thấy mức độ phụ thuộc đáng kể của châu Âu vào nguồn cung bên ngoài.

Các quy định về "Gói Chủ quyền Công nghệ châu Âu" sẽ chỉ có hiệu lực sau khi hoàn tất quá trình đàm phán giữa các quốc gia thành viên và Nghị viện châu Âu./.

EC chính thức công bố "Gói Chủ quyền Công nghệ châu Âu" Ngày 3/6, EC chính thức công bố "Gói Chủ quyền Công nghệ châu Âu," nhằm nâng cao năng lực của châu Âu trong các lĩnh vực cốt lõi bao gồm: bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây và nguồn mở.