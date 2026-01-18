EU và Mercosur ký kết thỏa thuận thương mại tự do

Ngày 17/1, Liên minh châu Âu (EU) và Khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) đã chính thức ký kết hiệp định thương mại tự do sau 25 năm đàm phán tại thủ đô Asunción của Paraguay.

Lễ ký kết diễn ra dưới sự chứng kiến của Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa cùng lãnh đạo các quốc gia thành viên Mercosur gồm Argentina, Brazil, Paraguay và Uruguay.

Phát biểu tại lễ ký, bà von der Leyen khẳng định: “Chúng tôi lựa chọn thương mại công bằng thay cho thuế quan, chúng tôi lựa chọn quan hệ đối tác dài hạn mang tính xây dựng thay cho sự cô lập."

Trong khi đó, Tổng thống Paraguay Santiago Pena cũng ca ngợi thỏa thuận này là “một tín hiệu rõ ràng về sự ủng hộ đối với thương mại quốc tế” trong bối cảnh căng thẳng toàn cầu hiện nay./.

Liên minh châu Âu xác nhận ngày ký FTA với Mercosur Hiệp định giữa EU và Mercosur sẽ thiết lập một khu vực tự do thương mại có quy mô đủ lớn để cạnh tranh với Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada (USMCA).