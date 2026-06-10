EU yêu cầu Meta cho phép chatbot AI đối thủ tiếp cận WhatsApp miễn phí

Ngày 9/6, Liên minh châu Âu (EU) đã yêu cầu Meta phải cho phép các chatbot AI đối thủ được quyền truy cập miễn phí vào nền tảng WhatsApp trong vòng 5 ngày làm việc, nếu không sẽ đối mặt với mức phạt nặng.

Biện pháp này được đưa ra sau khi EU kích hoạt một cuộc điều tra chống độc quyền hồi tháng 12, nhằm vào chính sách của Meta chặn quyền truy cập của các nhà cung cấp AI khác ngoài Meta AI.

Tuyên bố của Ủy ban châu Âu (EC), cơ quan chịu trách nhiệm giám sát kỹ thuật số của EU, nêu rõ Meta sẽ phải duy trì quyền truy cập cho các đối thủ cạnh tranh cho đến khi Brussels hoàn tất cuộc điều tra.

Ủy viên phụ trách chống độc quyền của EU, bà Teresa Ribera, cho biết biện pháp này nhằm ngăn chặn hành vi của Meta gây “tổn hại nghiêm trọng và không thể khắc phục” đối với sự cạnh tranh trong thị trường đang phát triển này, điều vốn vi phạm các quy tắc cạnh tranh của EU.

Trước đó, hồi tháng Hai, EU đã cảnh báo Meta sẽ phải đối mặt với các biện pháp tạm thời nếu không mở cửa WhatsApp cho các chatbot AI đối thủ. Công ty sau đó đã áp dụng thu phí truy cập, biện pháp mà EU đã bác bỏ vào tháng Tư vì cho rằng "không thỏa đáng."

Mục tiêu của EU là Meta phải khôi phục quyền truy cập WhatsApp của các trợ lý AI bên thứ ba với các điều kiện tương tự như chính sách trước tháng 10/2025, thời điểm công ty "ngăn chặn một cách hiệu quả" các đối thủ này.

Các cuộc điều tra chống độc quyền thường mất nhiều năm.

Theo các quan chức châu Âu, các quyết định như phạt tiền khi đó sẽ là quá muộn, không thể tạo nên những thay đổi tích cực nhằm khắc phục thiệt hại đã xảy ra.

Ủy ban chống độc quyền của EU cho biết nếu Meta "cố tình hoặc vô ý" vi phạm quyết định về các biện pháp tạm thời, ủy ban này có quyền áp mức phạt lên tới 10% tổng doanh thu của công ty trong năm tài chính trước khi vi phạm.

Hiện cuộc điều tra của EU chưa có thời gian kết thúc cụ thể.

Đây là lần “đụng độ” mới nhất giữa EU và Meta trong bối cảnh châu Âu đang siết chặt kiểm soát đối với các hành vi độc quyền của các đại gia công nghệ.

Hồi tháng Tư, EU cho rằng Meta đã vi phạm các quy tắc về nội dung kỹ thuật số của khối khi không thể ngăn chặn trẻ em dưới 13 tuổi sử dụng các nền tảng Facebook và Instagram.

Các cơ quan quản lý EU cũng đang xem xét cách Meta bảo vệ sức khỏe thể chất và tinh thần của người dùng, cũng như thiết kế gây "nghiện" của Facebook và Instagram.

Năm 2025, EU cũng áp khoản tiền phạt 200 triệu euro (231 triệu USD) nhằm vào Meta căn cứ vào Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA) - đạo luật cạnh tranh trực tuyến của khối. Meta đã kháng cáo khoản phạt này./.

Meta thắng kiện tại Tòa sơ thẩm của Liên minh châu Âu Meta phải đối mặt với các quy tắc và nghĩa vụ nghiêm ngặt sau khi bị chỉ định là "người gác cổng" theo DMA, và các sản phẩm Facebook, Instagram và WhatsApp của hãng phải chịu sự giám sát chặt chẽ hơn.