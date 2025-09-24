EVNNPC: Đảm bảo cung cấp điện ổn định và an toàn trong mùa mưa bão

Những tháng cuối năm 2025, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) sẽ tập trung cấp điện cho các sự kiện chính trị, kinh tế-xã hội quan trọng đồng thời duy trì đà tăng trưởng điện thương phẩm, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch mà EVN giao.

Để thực hiện các nhiệm vụ trên, EVNNPC cho biết sẽ đẩy mạnh rà soát, xử lý tồn tại trên lưới, đặc biệt là các hạng mục thoát sét và thiết bị đã vận hành lâu năm. Tổng công ty cũng sẽ san tải cho các máy biến áp mang tải cao và tăng tốc đóng điện các công trình trung, cao thế trọng điểm, đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp, thương mại và dịch vụ tại các tỉnh, thành phố miền Bắc.

Song song với đó, EVNNPC sẽ tăng cường tuyên truyền về sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả đến từng hộ gia đình và doanh nghiệp. Tổng công ty khuyến khích khách hàng thường xuyên kiểm tra hệ thống điện trong nhà để kịp thời phát hiện và xử lý sự cố, đồng thời, EVNNPC sẽ nghiên cứu và đầu tư vào điện Mặt Trời áp mái tự sản - tự tiêu nhằm giảm chi phí và góp phần bảo vệ môi trường.

Trong tháng 8/2025, EVNNPC đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho 17 tỉnh, thành phố miền Bắc, đặc biệt trong dịp 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Tổng công ty đã bố trí gần 1.000 ca trực 24/24h sẵn sàng xử lý mọi tình huống. Đáng chú ý, khi bão Kaiji ảnh hưởng đến một số tỉnh Bắc miền Trung, EVNNPC đã khẩn trương huy động lực lượng xung kích và sự hỗ trợ của Tổng công ty Điện lực miền Trung để khắc phục sự cố và nhanh chóng khôi phục điện.

Về sản xuất kinh doanh, sản lượng điện thương phẩm tháng 8 đạt 10,28 tỷ kWh, tăng 8,41% so với cùng kỳ năm 2024. Lũy kế 8 tháng đạt 70,65 tỷ kWh, tăng 6,21%, tương ứng 64,88% kế hoạch năm (108,9 tỷ kWh) do EVN giao. Tổn thất điện năng được kiểm soát ở mức 2,38% trong tháng 8 và 3,59% lũy kế, giảm 0,49% so với cùng kỳ và thấp hơn 0,41% so với kế hoạch.

Hoạt động kinh doanh và dịch vụ khách hàng tiếp tục có chuyển biến tích cực. Trong tháng 8/2025, EVNNPC đã tiếp nhận và giải quyết cấp điện mới cho 23.856 khách hàng, trong đó có 256 khách hàng trung áp. Lũy kế 8 tháng, toàn Tổng công ty đã cấp điện cho 208.273 khách hàng, bao gồm 2.156 khách hàng trung áp; thời gian giải quyết đều được rút ngắn, thấp hơn quy định của EVN và so với cùng kỳ năm trước.

Đặc biệt, trước một số phản ánh trên mạng xã hội liên quan đến hóa đơn tiền điện, EVNNPC đã kịp thời chỉ đạo các đơn vị phối hợp với chính quyền và cơ quan chức năng để kiểm tra, xác minh và thông tin công khai minh bạch. Tổng công ty khẳng định sai sót chủ yếu phát sinh ở các đơn vị tư nhân bán lẻ điện, đồng thời khuyến nghị khách hàng liên hệ Tổng đài 1900 6769 hoặc Điện lực địa phương để được giải đáp thay vì chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng./.

