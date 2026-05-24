Thế giới

Châu Á-TBD

FDI vào các lĩnh vực công nghệ cao của Trung Quốc gia tăng

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Trung Quốc từ Luxembourg, Thụy Sĩ, Pháp và Mỹ tăng lần lượt 110,3%, 60,8%, 58,3% và 24,5% so với cùng kỳ năm ngoái trong bốn tháng đầu năm 2026.

Hải Yến
Công nhân làm việc tại nhà máy ở Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)
Công nhân làm việc tại nhà máy ở Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo số liệu từ Bộ Thương mại Trung Quốc, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực tế đổ vào trong các ngành công nghệ cao của nước này tăng 20,3% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 116,33 tỷ nhân dân tệ (17,12 tỷ USD) trong bốn tháng đầu năm 2026, chiếm 40,4% tổng FDI của Trung Quốc.

Trong thông báo, Bộ trên cho biết tỷ lệ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chảy vào các ngành công nghệ cao tăng 10,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong số các lĩnh vực, việc sử dụng thực tế vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong nghiên cứu-phát triển và dịch vụ thiết kế, sản xuất thiết bị máy tính và văn phòng, sản xuất thiết bị điện tử và viễn thông tăng lần lượt 108,4%, 22,9% và 20,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 4, tổng cộng 20.113 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mới được thành lập tại Trung Quốc, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực tế mà Trung Quốc sử dụng đạt 287,69 tỷ nhân dân tệ, giảm 10,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Trung Quốc từ Luxembourg, Thụy Sĩ, Pháp và Mỹ tăng lần lượt 110,3%, 60,8%, 58,3% và 24,5% so với cùng kỳ năm ngoái trong bốn tháng đầu năm nay.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết hơn 3.000 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã tiếp tục mở rộng đầu tư tại nước này trong giai đoạn trên. Hơn 8.000 công ty có vốn đầu tư nước ngoài đã đầu tư thêm vào Trung Quốc trong năm 2025, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước đó./.

(TTXVN/Vietnam+)
#FDI #công nghệ cao #Trung Quốc #đầu tư nước ngoài #nghiên cứu phát triển #công nghiệp điện tử #đầu tư quốc tế Trung Quốc
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Người dân di chuyển dưới trời nắng nóng tại Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Hàn Quốc cảnh báo mùa Hè 2026 khắc nghiệt

Hàn Quốc dự báo mùa Hè 2026 không chỉ nóng hơn mà còn đi kèm với lượng mưa lớn bất thường, làm dấy lên lo ngại về các đợt sóng nhiệt kéo dài và nguy cơ thiên tai đô thị tại nhiều khu vực trên cả nước.

Toàn cảnh buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN phát)

Tăng cường các hoạt động kết nối ASEAN-Australia

Đại sứ Phạm Hùng Tâm tin tưởng Trung tâm ASEAN-Australia sẽ tiếp tục có những bước phát triển tích cực, hy vọng AAC sẽ có sự hợp tác chặt chẽ, tham gia vào nhiều hoạt động của ACC trong thời gian tới.

Đầu bếp chuẩn bị nguyên liệu để nấu phở phục vụ sinh viên. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

Phở Việt Nam chinh phục sinh viên Nhật Bản

Anh Sato Yuta - đầu bếp chính phụ trách nấu món phở Việt Nam cho biết, anh đã được hướng dẫn cách nấu Phở theo công thức và hiện nay đang tự tìm cách để điều chỉnh phù hợp hơn với khẩu vị người Nhật.

Diễn đàn giao thương doanh nghiệp Việt Nam-Bangladesh và kết nối giao thương B2B 2026. (Ảnh: TTXVN phát)

Việt Nam-Bangladesh đẩy mạnh liên kết kinh tế

Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm tìm kiếm, mở rộng nhập khẩu các mặt hàng có thế mạnh của Bangladesh góp phần giảm dần thâm hụt thương mại, thúc đẩy giao thương song phương phát triển bền vững hơn.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Triều Tiên Ri Sung Guk. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp các đại sứ nước ngoài

Chiều 20/5/2026, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tại Việt Nam Ri Sung Guk, Đại sứ Cuba Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Vương quốc Anh và Bắc Ireland Iain Frew.