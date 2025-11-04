Kinh tế

Tài chính

Fed dự báo lạm phát sẽ duy trì ở mức cao trong năm 2026

Thống đốc Fed dự báo lạm phát sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong năm tới, nhưng khẳng định “sẵn sàng hành động dứt khoát” nếu tác động của thuế quan mạnh hơn hoặc kéo dài hơn dự kiến.

Vân Anh
Bà Lisa Cook. (Nguồn: Bloomberg)
Bà Lisa Cook. (Nguồn: Bloomberg)

Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), bà Lisa Cook, vừa cảnh báo rằng lạm phát có thể tiếp tục duy trì ở mức cao trong năm 2026 do tác động từ thuế quan, đồng thời cam kết sẽ hoàn thành nhiệm vụ dù Tổng thống Donald Trump đang tìm cách sa thải bà.

Phát biểu tại Viện Brookings ở Washington, bà Cook cho biết qua trao đổi với các lãnh đạo doanh nghiệp, bà nhận thấy tác động của thuế quan lên giá tiêu dùng vẫn chưa được phản ánh đầy đủ.

Theo bà, nhiều doanh nghiệp đang xả hàng tồn kho với mức giá thấp trước khi giá tiêu dùng tăng, trong khi một số doanh nghiệp khác lại đợi tình hình thuế quan ổn định hơn mới điều chỉnh giá.

Bà dự báo lạm phát sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong năm tới, nhưng khẳng định “sẵn sàng hành động dứt khoát” nếu tác động của thuế quan mạnh hơn hoặc kéo dài hơn dự kiến.

Trong phát biểu ngày 3/11 bà Cook nhận định rằng dù tác động của thuế quan lên chi phí chỉ mang tính tạm thời, lạm phát có thể tiếp tục hạ nhiệt sau đó, nhưng nguy cơ ảnh hưởng kéo dài vẫn còn hiện hữu.

Bà cũng dự báo việc chính phủ đóng cửa sẽ làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế trong quý này và có thể ảnh hưởng đến khu vực tư nhân. Tuy nhiên, bà cho rằng những tác động này sẽ "chủ yếu mang tính tạm thời."

Fed đặt mục tiêu duy trì lạm phát ở mức 2% trong dài hạn. Hiện tại, các quan chức Fed vẫn đang cân nhắc giữa nguy cơ lạm phát tăng và tình trạng thị trường lao động suy yếu nghiêm trọng. Cuộc họp chính sách tiếp theo của Fed dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 9-10/12./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Fed #Lãi suất #Lạm phát Mỹ
Trụ sở Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tại Washington, D.C. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

