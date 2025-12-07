Fed dự kiến tiếp tục kế hoạch cắt giảm lãi suất trong tháng 12

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell dự kiến sẽ thúc đẩy thêm một đợt cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong tuần tới, bất chấp sự lo ngại ngày càng tăng trong hàng ngũ các nhà hoạch định chính sách khác của Fed rằng lạm phát vẫn ở mức quá cao.

Vào tháng 10/2025, Fed đã hạ lãi suất lần thứ hai liên tiếp trong năm nay, sau khi thị trường lao động Mỹ bất ngờ suy yếu mạnh trong quý 3/2025.

Tuy nhiên, quyết định này ngay lập tức vấp phải làn sóng phản đối mang màu sắc “diều hâu” từ một số quan chức Fed - trong đó có 5 thành viên Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) có quyền bỏ phiếu chính sách - báo hiệu sự do dự hoặc không muốn ủng hộ đợt cắt giảm lãi suất lần thứ ba của năm.

Sự chia rẽ này càng trầm trọng do Fed thiếu dữ liệu kinh tế mới trong bối cảnh Chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài phần lớn tháng 10 và tháng 11/2025.

Báo cáo lạm phát mới nhất được công bố ngày 5/12 chỉ phản ánh số liệu của tháng 9/2025 - một thông tin khó có khả năng làm thay đổi cuộc tranh luận chính sách hiện nay.

Trong bối cảnh đó, vào khoảng giữa tháng 11/2025, giới đầu tư từng bày tỏ sự nghi ngờ về khả năng Fed tiếp tục giảm lãi suất.

Tuy nhiên, diễn biến này nhanh chóng đảo chiều vào ngày 21/11, khi Chủ tịch Fed chi nhánh New York John Williams - người được xem là đồng minh thân cận của ông Powell - phát tín hiệu rằng ông “nhìn thấy dư địa” cho một đợt giảm lãi suất “trong tương lai gần.”

Thị trường lập tức phản ứng, với xác suất hơn 90% tin rằng Fed sẽ hành động trong tuần tới.

Theo khảo sát của hãng tin Bloomberg, các nhà kinh tế dự báo Fed sẽ tạm dừng nới lỏng chính sách sau khi cắt giảm thêm 0,25 điểm phần trăm trong tháng 12/2025, và sẽ thực hiện thêm hai đợt giảm lãi suất nữa vào năm 2026, dự kiến trong tháng Ba và tháng 9/2026.

Giới phân tích kỳ vọng dòng dữ liệu kinh tế mới - sau khi các cơ quan thống kê hoàn tất cập nhật sau đợt đóng cửa chính phủ - sẽ giúp làm sáng tỏ căng thẳng kéo dài giữa hai mục tiêu của Fed: kiềm chế lạm phát và tối ưu hóa thị trường lao động.

Tuy nhiên, tranh cãi nội bộ tại Fed vẫn chưa dừng lại. Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ sớm công bố người kế nhiệm ông Powell khi nhiệm kỳ Chủ tịch Fed của ông kết thúc vào tháng Năm tới.

Ông Kevin Hassett - cố vấn kinh tế cấp cao và là người có mức độ đồng thuận cao với các quyết sách của Tổng thống Trump - đang nổi lên như ứng viên hàng đầu cho vị trí “thuyền trưởng” Fed. Điều này làm dấy lên lo ngại trong giới đầu tư rằng vị Chủ tịch Fed kế nhiệm có thể sẽ điều hành chính sách lãi suất theo định hướng của Nhà Trắng, từ đó gia tăng nguy cơ lạm phát./.

Tổng thống Mỹ dự kiến công bố Chủ tịch Fed mới vào đầu năm 2026 Tại cuộc họp nội các ở Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết: “Chúng tôi sẽ công bố một ai đó, có lẽ vào đầu năm tới, trở thành Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) mới."