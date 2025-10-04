Fed hạ lãi suất, chi phí phòng ngừa rủi ro đối với đồng USD giảm mạnh

Việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quay trở lại lộ trình cắt giảm lãi suất không chỉ giúp các nhà đầu tư nước ngoài giảm bớt chi phí phòng ngừa rủi ro cho đồng USD, mà còn tạo thêm động lực để họ bảo vệ tài sản của mình tại Mỹ trước đà suy yếu của "đồng bạc xanh."

Theo một báo cáo vào tháng Sáu của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS), chi phí phòng ngừa rủi ro cao và quan điểm lạc quan về đồng USD là hai yếu tố chính kìm hãm tỷ lệ phòng ngừa rủi ro ngoại hối trong những năm gần đây.

Trong nhiều năm đồng USD duy trì đà tăng giá, các nhà đầu tư nước ngoài có thể không cần phòng ngừa rủi ro cho tài sản của mình tại Mỹ. Lý do là vì chính chiến lược "để ngỏ" rủi ro tỷ giá này lại giúp họ gia tăng tổng lợi nhuận và là một công cụ đa dạng hóa danh mục đầu tư hiệu quả. Tuy nhiên, xu hướng này giờ đây sắp đảo chiều.

Chỉ số đồng USD đo sức mạnh của “đồng bạc xanh” so với rổ các đồng tiền chủ chốt đã giảm khoảng 10% trong năm nay, một phần do hoạt động phòng ngừa rủi ro của các nhà đầu tư nước ngoài gia tăng trước những lo ngại về tác động của các chính sách thương mại và thuế quan của Mỹ đối với tài sản của họ tại nước này.

Phòng ngừa rủi ro là một cách để hạn chế tổn thất cho danh mục đầu tư hiện có bằng cách sử dụng các công cụ tài chính như công cụ phái sinh để tạo ra một vị thế đối ứng.

Vì hoạt động này thường liên quan đến việc bán USD thông qua các hợp đồng kỳ hạn hoặc hoán đổi, nên bất kỳ sự gia tăng nào trong hoạt động phòng ngừa rủi ro cũng có thể gây thêm áp lực suy yếu cho “đồng bạc xanh.”

Những lo ngại ngày càng tăng về vai trò lãnh đạo và tính độc lập của Fed, cùng với sự bất ổn trong chính sách của Mỹ, đã tiếp tục gây áp lực lên đồng USD.

Với việc “đồng bạc xanh” đã giảm đáng kể trong năm nay và có khả năng tiếp tục suy yếu, việc phòng ngừa rủi ro có thể giúp giảm thiểu thiệt hại từ những biến động tỷ giá bất lợi.

Vào tháng Chín, Fed đã hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm như dự đoán, xuống còn 4,00-4,25%, do những lo ngại về thị trường lao động, và cho biết sẽ có thêm các đợt cắt giảm nữa trong năm nay.

Giới chuyên gia cho biết đợt cắt giảm này đã làm thu hẹp chênh lệch lãi suất giữa Mỹ và các quốc gia phát triển khác, qua đó giúp giảm chi phí phòng ngừa rủi ro cho các quỹ hưu trí, quỹ đầu tư quốc gia và các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài khác.

Thị trường dự báo sẽ có thêm khoảng hai đợt cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm nữa trong năm nay, điều này có thể khuyến khích các nhà đầu tư tăng cường phòng ngừa rủi ro.

Một ghi chú hồi tháng Bảy của Deutsche Bank cho thấy các nhà đầu tư cổ phiếu ở Đức và Áo đã tăng tỷ lệ phòng ngừa rủi ro của họ lên 60-70% từ mức 20-30% vào đầu năm.

Một báo cáo mới từ Ngân hàng trung ương Đan Mạch cũng cho thấy các công ty bảo hiểm và quỹ hưu trí đang bảo vệ hơn 75% các khoản đầu tư bằng đồng USD của họ khỏi biến động tiền tệ.

Ghi chú của Deutsche Bank cũng cho biết một số quỹ hưu trí lớn có kế hoạch nâng cao tỷ lệ này trong thời gian tới.

Nghiên cứu từ MillTechFX cũng chỉ ra rằng 86% doanh nghiệp châu Âu hiện đang phòng ngừa trước những rủi ro tiền tệ có thể dự báo được, tăng từ mức 67% vào năm 2023./.

