Festival Thăng Long-Hà Nội 2025: Nhiều hoạt động văn hóa kéo dài trong 16 ngày

Với chủ đề “Di sản-Kết nối-Thời đại,” Festival Thăng Long-Hà Nội 2025 lần đầu tiên được tổ chức tại nhiều không gian văn hóa tiêu biểu của Thủ đô như: Hoàng thành Thăng Long, đền Ngọc Sơn, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Bảo tàng Hà Nội, hồ Hoàn Kiếm, với hơn 30 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch đặc sắc trong suốt 16 ngày (1-16/11).

Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào tối 7/11 tại Hoàng thành Thăng Long và bế mạc vào tối 16/11 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Tại buổi họp báo ngày 21/10, ông Đào Xuân Dũng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội, cho biết: Trong các chương trình công tác, thành phố Hà Nội luôn đặt văn hóa, con người là trung tâm động lực phát triển của Thủ đô, lấy văn hóa, lấy con người là sức mạnh nội sinh để phát triển thành phố bền vững.

“Festival Thăng Long-Hà Nội 2025 vừa nhằm thu hút du khách, vừa thực hiện đúng chỉ đạo: Hà Nội không chỉ là trung tâm chính trị mà còn là trung tâm văn hóa. Văn hóa Hà Nội là nơi kết tinh, hội tụ văn hóa mọi vùng miền của Tổ quốc. Đồng thời, trách nhiệm của Hà Nội cũng phải lan tỏa văn hóa Hà Nội để phát triển văn hóa Việt Nam,” ông Đào Xuân Dũng nói.

Vì thế, Festival Thăng Long-Hà Nội 2025 hướng tới mục đích lan tỏa hình ảnh Thủ đô đậm đà bản sắc, đại diện cho văn hóa Việt Nam, để du khách cảm nhận được đến với Hà Nội là đến với Việt Nam, góp phần giáo dục truyền thống, lòng yêu nước, tự hào dân tộc thông qua di sản, qua các tác phẩm nghệ thuật.

Ban tổ chức Festival Thăng Long-Hà Nội 2025 trao đổi với báo chí tại buổi họp báo vào chiều 21/10.(Ảnh: PV/Vietnam+)

Bà Lê Thị Ánh Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, cho biết đây là dịp để Hà Nội thể hiện tinh thần hội nhập, sáng tạo và trách nhiệm gìn giữ di sản - biến những giá trị văn hóa truyền thống thành nguồn cảm hứng mới cho nghệ thuật, du lịch và cuộc sống hiện đại.

Tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám, du khách sẽ được trải nghiệm chuỗi hoạt động “Hội tụ di sản” trưng bày sản phẩm làng nghề truyền thống của 3 kinh đô (Thăng Long, Huế, Hoa Lư) và các tỉnh Tây Nguyên; giới thiệu văn hóa ẩm thực hương vị Hà Nội cùng các hoạt động thủ công-thiết kế sáng tạo tại Hồ Văn.

Ngoài ra, tại đây còn diễn ra các chương trình: Trình diễn thời trang “Áo dài trên con đường di sản”; Triển lãm tranh “Hà Nội thanh tân”; Chương trình nghệ thuật “Hà Nội ơi”; Trưng bày “Di sản và tương lai”; Tọa đàm khoa học quốc tế Di sản giáo dục và văn hóa Đông Tây; Chương trình nghệ thuật "Sông Hồng gọi đại ngàn reo.”

Tiến sỹ Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hoá Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám trao đổi về các hoạt động trong khuôn khổ festival. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tại Bảo tàng Hà Nội, công chúng sẽ được thăm quan trưng bày chuyên đề “Những khám phá khảo cổ học từ di tích Vườn Chuối” và không gian “Rối độc diễn” - nơi nghệ thuật rối dân gian được làm mới qua trình diễn và trải nghiệm tương tác. Đặc biệt, điểm nhấn chương trình nghệ thuật quốc tế “Khoảnh khắc vĩnh cửu” với sự tham gia của nhà soạn nhạc người Thụy Sỹ Dominique Barthassat cùng các nhóm cộng đồng sáng tạo Hà Nội.

Đạo diễn Phạm Hoàng Nam cho biết Festival Thăng Long-Hà Nội năm 2025 có rất nhiều điểm nhấn hứa hẹn mang đến cho du khách trong và ngoài nước những trải nghiệm thú vị, đậm nét văn hóa của Thủ đô, đa phần diễn ra vào các ngày cuối tuần.

Điều này hướng tới mục tiêu xây dựng Hà Nội là thành phố của lễ hội, thành phố có sức sáng tạo không ngừng và luôn mang tới những điều hấp dẫn, phù hợp với nhu cầu đa dạng, phong phú của du khách.

Đó là Lễ hội áo dài du lịch Hà Nội năm 2025 (tổ chức thường niên lần thứ 4) từ ngày 7-9/11 tại Bảo tàng Hà Nội và khu vực hồ Hoàn Kiếm với nhiều hoạt động tôn vinh nét đẹp của áo dài truyền thống gắn với các giá trị văn hóa-du lịch của Thủ đô.

Phối cảnh không gian festival.

Tại đây còn có Lễ hội Múa rối Hà Nội mở rộng và tọa đàm “Bảo tồn và phát huy di sản nghệ thuật Rối trong cuộc sống đương đại”; vở diễn “Kinh đô Thăng Long” và chương trình “Ngọc Sơn đêm huyền bí.”

Bên cạnh đó, Festival cũng kỷ niệm 10 năm nghi lễ và trò chơi kéo co được UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, với Hội thảo quốc tế “Một thập kỷ bảo vệ và phát huy nghi lễ và trò chơi kéo co”, cùng hoạt động giao lưu, trình diễn kéo co có sự tham gia của các đoàn quốc tế (Hàn Quốc và một số nước) và 10 cộng đồng thực hành di sản từ các tỉnh, thành trong nước (Bắc Ninh, Hưng Yên, Lào Cai, Ninh Bình, Phú Thọ và Hà Nội)./.

Du lịch Hà Nội: Thêm nhiều trải nghiệm với tour tham quan “Hội chợ mùa Thu 2025" Từ kinh nghiệm tổ chức thành công Triển lãm Thành tựu đất nước 80 năm, lãnh đạo ngành VHTTDL cho rằng nhiều mô hình tour tham quan có thể được triển khai hiệu quả tại Hội chợ mùa Thu 2025.