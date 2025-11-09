Fung-wong mạnh lên thành siêu bão, Philippines sơ tán 100.000 người

Bão Fung-wong đã mạnh lên cấp độ siêu bão vào sáng 9/11, với phạm vi ảnh hưởng bao phủ gần như toàn bộ Philippines.

Siêu bão Fung-wong xuất hiện và đe dọa Philippines chỉ vài ngày sau khi siêu bão Kalmaegi tàn phá nghiêm trọng quốc gia Đông Nam Á này.

Cơ quan Dịch vụ Khí tượng, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (PAGASA) cho biết bão đang di chuyển về phía Tây với sức gió duy trì gần tâm bão là 185 km/h, giật tới 230 km/h.

Dự báo bão sẽ đổ bộ vào tỉnh Aurora ở trung tâm đảo Luzon vào tối 9/11 hoặc sáng sớm 10/11, với lượng mưa có thể từ 200mm trở lên, kéo theo nguy cơ gây lũ lụt diện rộng.

Cảnh báo cấp 5, cấp cao nhất, đã được ban bố tại miền Đông Nam Luzon, bao gồm đảo Catanduanes và các khu vực ven biển của Camarines Norte và Camarines Sur, trong khi cảnh báo cấp 3 được phát đi đối với vùng đô thị Manila và các khu vực lân cận.

Để đảm bảo an toàn, Philippines đã khẩn trương sơ tán hơn 100.000 người trên khắp các khu vực miền Đông và miền Bắc nước này. Cơ quan quản lý hàng không dân dụng đã thông báo hủy hơn 300 chuyến bay nội địa và quốc tế.

Tại Catanduanes, mưa xối xả và gió bắt đầu quật mạnh từ sáng sớm, sóng dâng cao tràn qua các con phố dọc bờ biển. Tại tỉnh Aurora, lực lượng cứu hộ đã đi từng nhà vận động người dân di chuyển đến vùng đất cao hơn.

Siêu bão Fung-wong áp sát Philippines chỉ vài ngày sau khi bão Kalmaegi càn quét nước này, gây ra những thảm họa kinh hoàng.

Theo số liệu mới nhất của chính phủ, Kalmaegi - được cho là cơn bão gây chết chóc nhất năm 2025, đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 204 người và khiến 109 người mất tích.

Sự xuất hiện của siêu bão Fung-wong đã buộc nhà chức trách Philippines đình chỉ hoạt động tìm kiếm và cứu hộ tại tỉnh Cebu - nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất do siêu bão Kalmaegi./.

