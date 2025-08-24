Gặp mặt đại biểu tiêu biểu: Gửi gắm khát vọng cống hiến, xây dựng quê hương

Tại Hội nghị gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại biểu tiêu biểu đại diện các tầng lớp nhân dân nhân diễn ra ngày 24/8 ở Hà Nội, những câu chuyện được sẻ chia đã mang đến nhiều cảm xúc đặc biệt.

Từ nghệ nhân, cựu chiến binh, nông dân, đến chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số..., tất cả không giấu được niềm tự hào khi đại diện cho cộng đồng mình dự sự kiện trọng thể, đồng thời gửi gắm khát vọng cống hiến, xây dựng quê hương.

Giữ gìn bản sắc, phát triển kinh tế

Nghệ nhân Ưu tú Bùi Thanh Bình, Giám đốc Bảo tàng Di sản Văn hóa Mường, người nhiều năm luôn đau đáu với việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường chia sẻ những năm qua, ông vẫn miệt mài truyền dạy các nhạc cụ dân tộc như cồng, chiêng của người Mường, hướng dẫn học sinh học những làn điệu dân ca dân gian.

Tự hào vì Đảng, Nhà nước đã tổ chức gặp gỡ những người có uy tín, những đại diện tiêu biểu cho các tầng lớp nhân dân ở các tỉnh, ông càng mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm hơn nữa đến đời sống văn hóa-xã hội, đến đội ngũ trí thức trong đồng bào các dân tộc thiểu số trên cả nước.

"Tôi cũng kỳ vọng sẽ có thêm nhiều cách làm để thế hệ trẻ hiểu được ý nghĩa, giá trị của việc giữ gìn và bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc," ông Bùi Thanh Bình bày tỏ.

Cựu chiến binh Nguyễn Xuân Cát (tỉnh Lai Châu) là tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới. Ông đã mạnh dạn xây dựng mô hình trồng mắcca xen chè, thành lập hợp tác xã chế biến 15-20 tấn mắcca tươi mỗi năm, với sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao, được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng Bằng khen và chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2022.

Bên cạnh đó, xưởng chế biến chè của ông đạt công suất 15 tấn/ngày, tạo việc làm thường xuyên cho 16 lao động với thu nhập 6-7 triệu đồng/tháng.

Ông Nguyễn Xuân Cát mong muốn các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc, chung tay gìn giữ sự bình yên của đất nước, góp phần xây dựng xã hội ngày càng tiến bộ, văn minh.

Anh Lò Văn Giáp, người dân tộc Thái ở tỉnh Lào Cai, là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều năm qua luôn tích cực tuyên truyền, vận động bà con phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh.

Đại biểu tiêu biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân dự hội nghị. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Trong phát triển kinh tế gia đình, anh cùng bà con đã mạnh dạn xây dựng mô hình homestay cộng đồng với 10 bungalow (phòng nghỉ độc lập) và một nhà sinh hoạt cộng đồng, mỗi ngày đón 200-300 lượt khách, trong đó có cả khách quốc tế.

Bày tỏ niềm tự hào khi được đại diện cho đồng bào dân tộc Thái tham dự buổi gặp mặt, anh Giáp khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với từng cộng đồng dân tộc, tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo anh Giáp, thời gian qua việc phát triển du lịch cộng đồng được thuận lợi hơn nhờ thủ tục hành chính đã được đơn giản hóa; chính quyền địa phương, các cơ quan văn hóa-du lịch thường xuyên phối hợp, hỗ trợ truyền thông, quảng bá để thu hút du khách. Đây là động lực quan trọng giúp các hộ dân tộc thiểu số yên tâm phát triển sinh kế, vừa giữ gìn bản sắc văn hóa, vừa góp phần làm giàu quê hương.

Anh mong muốn thời gian tới, Nhà nước tiếp tục quan tâm tháo gỡ khó khăn, tạo thêm điều kiện để mô hình du lịch cộng đồng vùng cao phát triển bền vững.

Chị Lý Thị Phấy, người dân tộc Thái ở tỉnh Lào Cai, là một cá nhân tiêu biểu trong cộng đồng, hiện vừa làm nương, trồng quế, vừa kinh doanh trang trại, là tấm gương năng động trong phát triển kinh tế gia đình.

Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, chị còn tích cực vận động, tuyên truyền bà con thực hiện tốt các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế-xã hội, thường xuyên phổ biến đường lối của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao.

Thổ lộ niềm vinh dự và may mắn khi được tham dự sự kiện đầy ý nghĩa này, chị Lý Thị Phấy mong muốn lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm nhiều hơn đến đời sống của xã và bà con, nhất là đầu tư cải thiện hệ thống giao thông để việc đi lại thuận tiện, tạo điều kiện phát triển kinh tế bền vững cho người dân.

Củng cố niềm tin và sự đồng thuận trong nhân dân

Cuộc gặp mặt càng trở nên ý nghĩa hơn khi có sự tham dự của các chức sắc tôn giáo bởi đây không chỉ là dịp thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, còn là cầu nối gắn bó, củng cố niềm tin và sự đồng thuận trong nhân dân.

Ông Nguyễn Tấn Đạt, Trưởng Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo (tỉnh An Giang), bày tỏ nỗi trăn trở về đời sống kinh tế của đồng bào vùng Tây Nam Bộ.

“Khu vực này chủ yếu dựa vào cây lúa, trong khi mặt bằng dân trí còn thấp khiến việc ứng dụng khoa học-kỹ thuật hạn chế, công nghệ chế biến chưa phát triển. Thực tế nhiều năm nay vẫn lặp lại vòng luẩn quẩn: trúng mùa thì mất giá, trúng giá thì không có sản phẩm. Bởi vậy, mong Nhà nước tiếp tục có chính sách đầu tư mạnh mẽ hơn để người dân có thể phát triển kinh tế ổn định, để bà con tôn giáo ở miền Tây Nam Bộ “có thể rời nông nghiệp mà không phải rời quê hương," ông Nguyễn Tấn Đạt bày tỏ.

Đại biểu tiêu biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân dự hội nghị. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Tham dự hội nghị, Đại đức Thích Minh Hải, Chánh Văn phòng Tỉnh hội, Trưởng Ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An, cho rằng đây là dịp để bản thân và đồng bào Phật tử trực tiếp gửi gắm tâm tư, nguyện vọng đến các cấp lãnh đạo, đồng thời cũng là trách nhiệm truyền đạt lại tinh thần hội nghị đến nhân dân, phật tử về tình yêu nước, truyền thống cách mạng 80 năm của dân tộc và những đóng góp của Phật giáo trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Cuộc gặp mặt quy tụ đông đảo chức sắc tôn giáo, trong đó có Phật giáo, thể hiện sự quan tâm, trân trọng của Đảng, Nhà nước đối với đời sống tinh thần, vật chất của đồng bào có đạo. Đây cũng là động lực để tăng ni, phật tử tiếp tục thi đua yêu nước, hưởng ứng các phong trào do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc phát động.

Đại đức Thích Minh Hải chia sẻ sinh ra và hành đạo trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh nên càng thêm tin tưởng và kỳ vọng Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục quan tâm đến đồng bào vùng sâu, vùng xa để tất cả đều ấm no, hạnh phúc, chung tay xây dựng xã hội ngày càng văn minh, phồn thịnh.

Cuộc gặp mặt là dịp để mỗi đại biểu cùng ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc, là dịp để tri ân sâu sắc đối với sự cống hiến, đóng góp to lớn các giai tầng trong xã hội, của đồng bào chiến sỹ, các dân tộc, tôn giáo và cộng đồng người Việt Nam ở trong và nước ngoài đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, hòa bình, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc./.

Chủ tịch nước và Thủ tướng gặp mặt đại biểu tiêu biểu các tầng lớp nhân dân Sáng 24/8, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại biểu tiêu biểu đại diện các tầng lớp nhân dân tham dự Lễ kỷ niệm A80.