Gấp rút bồi thường đất dự án tái định cư Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 2

Để đảm bảo tiến độ bàn giao đất cho dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 2 sớm triển khai theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, những ngày qua, Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hải và Trung tâm Quỹ đất tỉnh Khánh Hòa đang rất khẩn trương phối hợp thực hiện chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho người dân vùng dự án.

Ông Nguyễn Văn Quế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hải, cho biết thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, địa phương đang gấp rút tiến hành triển khai các phần việc được giao.

Tính đến ngày 24/5, xã đã tiến hành thu hồi đất được trên 106 ha, đạt tỷ lệ 12,63%, chủ yếu là khu vực xây dựng nhà máy. Song song đó, Ủy ban Nhân dân xã đang tiến hành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư hơn 200 hộ dân với số tiền hơn 600 tỷ đồng trên tổng kinh phí dự kiến gần 3.000 tỷ đồng.

Người dân vùng dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 (xã Vĩnh Hải) làm thủ tục trước khi nhận tiền bồi thường đất. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Khu tái định cư thuộc dự án thành phần di dân tái định cư, giải phóng mặt bằng dự án được xác định xây dựng tại thôn Mỹ Hòa theo đúng nguyện vọng của người dân vùng dự án xây dựng Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 2, với diện tích đất thu hồi 31,8 ha.

Dự án cũng đã phê duyệt Quyết định quy hoạch tỷ lệ 1/500 với 422 lô đất ở, đáp ứng nhu cầu của khoảng 280 hộ dân đến ở.Những ngày qua, khi có thông báo nhận tiền bồi thường đất, người dân vùng dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 2 rất đồng thuận với chủ trương thu hồi đất và mức hỗ trợ đã được phê duyệt.

Nhiều hộ dân ở thôn Thái An (nơi vùng lõi xây dựng nhà máy) có đất bị thu hồi đều bày tỏ phấn khởi và cho rằng mức giá Nhà nước áp dụng bồi thường là phù hợp.

Sau khi nhận tiền đền bù đất, người dân đều cam kết sẽ bàn giao mặt bằng đúng tiến độ cho dự án.Ông Phan Văn Bình (ở thôn Thái An) cho biết, gia đình thấy phấn khởi vừa mới nhận đủ số tiền bồi thường đất 4 tỷ đồng.

Mong muốn của gia đình cũng như người dân vùng dự án hiện nay, đó là Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh (chủ đầu tư dự án di dân tái định cư), Ủy ban Nhân dân xã sớm đầu tư hoàn thiện hạ tầng khu tái định cư để ổn định cuộc sống lâu dài.

Ông Nguyễn Khắc Phòng (ở thôn Thái An, xã Vĩnh Hải) phấn khởi, cho biết gia đình ông cũng đã nhận chi trả bồi thường đất gần 25 tỷ đồng. Người dân vùng dự án đa phần sinh kế bằng nghề nông, do đó người dân mong muốn tỉnh quan tâm hỗ trợ chỗ tái định canh hoặc có giải pháp chuyển đổi nghề để bà con sớm “an cư, lạc nghiệp.”

Tại cuộc họp với chính quyền địa phương hai xã Phước Dinh và Vĩnh Hải mới đây (nơi xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2), Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Trịnh Minh Hoàng đã yêu cầu hai địa phương khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được giao, nhất là bồi thường, hỗ trợ tái định cư và di dời mộ của các thân nhân cần sớm hoàn thành. Qua đó để đến ngày 15/6 tới đây bàn giao mặt bằng cho dự án đúng tiến độ đã cam kết.

Trước yêu cầu tiến độ của dự án trọng điểm quốc gia, Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hải đang tập trung rà soát, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, đẩy nhanh áp giá và phê duyệt phương án bồi thường cho các hộ dân còn lại.

Địa phương đặt mục tiêu hoàn thành giải phóng mặt bằng bàn giao đúng thời hạn, cam kết tạo điều kiện để dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 2 sớm triển khai theo kế hoạch.

Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 có tổng diện tích thu hồi đất 480,3 ha với 869 hộ, tổ chức bị ảnh hưởng.

Đến nay khu vực nhà máy đã thu hồi 381,8 ha đất. Song song với chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư, Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hải cũng đã tiến hành chi trả di dời mộ cho 138/191 hộ với kinh phí hơn 17,5 tỷ đồng. Đồng thời tạm ứng kinh phí hơn 109 tỷ đồng để hỗ trợ đời sống cho 120 hộ dân vùng dự án./.

