Ghé thăm Lục Bộ, tìm hiểu Việt Nam từng có bao nhiêu bộ?

Đến với cố đô Huế, du khách thường ghé thăm Đại Nội, hay các lăng tẩm của các vua nhà Nguyễn, nơi lưu giữ về một thời vàng son của triều đình nhà Nguyễn. Nhưng có một địa điểm ít ai để ý, nhưng lại chứa đựng rất nhiều dấu ấn lịch sử về hoạt động của triều nhà Nguyễn, đó là Lục Bộ.

Lục Bộ triều Nguyễn

Lục Bộ là khu công sở lịch sử của sáu bộ quan trọng nhất trong triều Nguyễn gồm: Bộ Lại, Bộ Lễ, Bộ Hộ, Bộ Binh, Bộ Hình và Bộ Công. Đây là cơ quan đầu não giúp nhà vua điều hành việc nước, có vai trò quyết định trong bộ máy chính quyền trung ương của triều Nguyễn.

Lục Bộ là khu công sở lịch sử của sáu bộ quan trọng nhất trong triều Nguyễn. (Ảnh: Thái Hà/Vietnam+)

Bộ Lại: Đảm nhiệm việc quan tước, phong tước, ân ban thuyên chuyển, lựa chọn, xét công, bãi truất và thăng thưởng, bổ sung quan lại, cung cấp người cho các nha môn… tương đương Bộ Nội vụ.

Bộ Lễ: Phụ trách việc lễ nghi, tế tự, khánh tiết, yến tiệc, trường học, thi cử, áo mũ, ấn tín, chương tấu, biểu văn, sứ thần, bang giao ngoại quốc, tư thiên giám, bói toán, đạo giáo, đồng văn nhã nhạc… tương đương với Bộ giáo dục, Bộ văn hóa và Bộ Ngoại giao ngày nay.

Bộ Hộ: Bộ Hộ thời Nguyễn giữ chính sách điền thổ, nhân khẩu, tiền thóc, kho tàng, bổng lộc, thuế khóa, lương bổng, mua sắm binh khí, cân đối nguồn của cải nhà nước… tương đương bộ Tài chính, Tài Nguyên Môi Trường, Công thương, Kế hoạch đầu tư ngày nay.

Bộ Binh: Đảm nhiệm việc bảo vệ đất nước, triều đình, coi sóc các vấn đề về quân chính như binh chế, nhung phục, quân lệnh; việc tuyển bổ và thưởng phạt các võ quan; trưng binh và ngạch tịch quân số; sai phái công vụ; thao diễn duyệt binh… tương đương với bộ Quốc phòng ngày nay.

Bộ Hình: Giữ việc luật lệnh, hình phạt án tù, ngục tụng và xét xử người phạm tội ngũ hình. Ngày nay, Hình Bộ tương đương với các cơ quan sau: Toà án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Bộ Tư pháp, một phần Bộ Công an.

Bộ Công: Coi việc xây dựng thành hào, cầu cống đường sá, việc thổ mộc, thợ thuyền, tu sửa xây dựng, thi hành lệnh cấm về núi rừng, vườn tược và sông ngòi… tương đương với bộ Giao thông Vận tải và bộ Xây dựng ngày này.

Trích nội dung một bản tấu của Bộ Hình. (Ảnh: Thái Hà/Vietnam+)



Tham quan Lục Bộ tại Huế

Khu Lục Bộ nằm phía đông bên ngoài Hoàng thành Huế, được xây dựng chính thức từ năm 1827 dưới triều vua Minh Mạng. Tuy nhiên, phần lớn khu vực Lục Bộ nguyên gốc đã bị hư hại, Lục Bộ ngày nay là phần được xây dựng lại với quy mô nhỏ hơn vào thời vua Thành Thái sau vụ Thất thủ kinh đô năm 1885.

Không gian văn hóa Lục Bộ tại Huế. (Ảnh: Thái Hà/Vietnam+)

Hiện khu di tích về Lục Bộ còn lại một số công trình chính như Thượng thư bộ Lại và bộ Công tại đường Nguyễn Chí Diểu, Thành phố Huế. Ngày nay, tại địa chỉ số 79 Nguyễn Chí Diểu, phường Đông Ba, thành phố Huế, có “Không gian văn hóa Lục Bộ” được phục dựng, mở cửa cho du khách tham quan.

Không gian văn hóa Lục Bộ được phục dựng, mở cửa đón du khách tham quan. (Ảnh: Thái Hà/Vietnam+)

Đây là nơi trưng bày, giới thiệu lịch sử, chức năng của Lục Bộ, cùng các hoạt động văn hóa truyền thống đặc sắc như trình diễn pha trà ngự, làm lồng đèn, chằm nón, và trưng bày nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ Huế.

Không gian văn hóa Lục Bộ là điểm tham quan độc đáo, hấp dẫn giúp du khách hiểu sâu sắc hơn về bộ máy chính quyền và văn hóa cung đình triều Nguyễn, đồng thời trải nghiệm nét văn hóa Huế truyền thống đặc sắc.

Nơi trưng bày, giới thiệu lịch sử, chức năng của Lục Bộ. (Ảnh: Thái Hà/Vietnam+)

Khu này nằm gần Kinh thành Huế, rất thuận tiện để tham quan khi đến cố đô. Về việc di chuyển đến địa điểm tham quan này, từ Kinh thành, du khách có thể đi bộ hoặc bắt xe taxi đến thăm Lục Bộ, song, phương tiện lý tưởng nhất, được nhiều du khách lựa chọn là xích lô, du khách có thể vừa ngắm những con phố nhỏ xinh rợp bóng cây, vừa tận hưởng khung cảnh đậm chất Huế, sau đó dừng chân ở Lục Bộ, trước khi tiếp tục tham quan các địa chỉ du lịch khác...

Khuôn viên yên bình của Lục Bộ. (Ảnh: Thái Hà/Vietnam+)

Lục Bộ Huế vừa là di tích lịch sử quan trọng gắn với triều Nguyễn, vừa là không gian văn hóa phục dựng đậm đà bản sắc Huế phục vụ giáo dục và du lịch, mà du khách nhất định nên ghé thăm khi đến Huế./.

Thưởng thức không gian nghệ thuật tuồng cung đình Duyệt Thị Đường của Huế Duyệt Thị Đường, nhà hát cổ nhất còn lại của sân khấu truyền thống Việt Nam, là một viên ngọc quý trong quần thể di tích Cố đô Huế, được xây dựng vào đầu triều Nguyễn.