Giá dầu sụt giảm sau tuyên bố ngừng tấn công giữa Iran và Israel

Giá dầu giảm trong phiên giao dịch tại châu Á ngày 9/6, đảo ngược phần lớn mức tăng của phiên trước đó, sau khi cả Iran và Israel tuyên bố tạm dừng các cuộc tấn công lẫn nhau theo lời kêu gọi từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Vào lúc 13 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam, giá dầu thô Brent giảm 1,14 USD, hay 1,2%, xuống 93,11 USD/thùng. Cùng lúc đó, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 1,3 USD, hay 1,4%, giao dịch ở mức 90 USD/thùng.

Trong phiên giao dịch trước đó, giá dầu đã có lúc tăng tới 5% sau khi các cuộc không kích mới của Israel vào Iran và các cuộc tấn công tại Liban làm giảm khả năng chấm dứt sớm cuộc chiến này. Tuy nhiên, đà tăng này đã bị thu hẹp sau khi Iran thông báo kết thúc các hoạt động quân sự nhằm vào Israel.

Iran và Israel cho biết họ đã ngừng các cuộc tấn công lẫn nhau sau lời kêu gọi từ Tổng thống Trump. Dù vậy, Iran tuyên bố sẽ nối lại các cuộc không kích nếu Israel tiếp tục nhắm mục tiêu vào lực lượng Hezbollah ở Liban.

Ông Tim Waterer, chuyên gia phân tích thị trường trưởng tại KCM Trade, cho biết mặc dù thị trường có phần nhẹ nhõm trước động thái trên, song các nhà đầu tư vẫn chưa thực sự tin tưởng rằng thỏa thuận ngừng bắn này sẽ được duy trì lâu dài.

Đồng quan điểm về tính chất phức tạp của tình hình hiện nay, ông Tony Sycamore, chuyên gia phân tích thị trường tại IG, nhận định rằng dù diễn biến trên đã giúp ngăn chặn tình hình leo thang, song bối cảnh địa chính trị tại khu vực vẫn vô cùng căng thẳng và các bên khó có thể đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài.

Theo ông Waterer, câu hỏi lớn nhất hiện nay là liệu những nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng hiện tại có thể thực sự chuyển hóa thành một giải pháp lâu dài hơn hay không, hay thị trường chỉ đang trải qua một giai đoạn lặng sóng tạm thời khác./.

Giá dầu thế giới chốt phiên tăng nhẹ sau tuyên bố của Iran và Israel Giá dầu Brent kỳ hạn tăng 1,16 USD, tương đương 1,3%, lên 94,25 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ tăng 76 xu, tương đương 0,8%, lên 91,3 USD/thùng.

​

​

​