Giá dầu tăng khi căng thẳng Trung Đông lấn át kỳ vọng đàm phán Nga-Ukraine

Giá dầu đi lên trong phiên giao dịch sáng 29/12 tại thị trường châu Á, khi giới đầu tư lo ngại những căng thẳng leo thang tại Trung Đông có thể làm gián đoạn nguồn cung.

Trong khi đó, dù các cuộc đàm phán hòa bình Nga-Ukraine ghi nhận một số tín hiệu tích cực, những trở ngại lớn về vấn đề lãnh thổ vẫn đang kìm hãm kỳ vọng của thị trường về một giải pháp dứt điểm. Theo đó, giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 57 xu (tương đương 0,94%) lên 61,21 USD/thùng vào lúc 8 giờ 42 phút (giờ Việt Nam). Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 54 xu (0,95%) lên mức 57,28 USD/thùng.

Trong phiên cuối tuần trước 26/12, cả hai loại dầu trên đều giảm hơn 2% do lo ngại về tình trạng dư cung toàn cầu. Ông Yang An, nhà phân tích tại công ty tài chính Haitong Futures, nhận định nguyên nhân chính khiến giá tăng trở lại là do căng thẳng địa chính trị vẫn ở mức cao.

Nga và Ukraine tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau vào cuối tuần qua. Đồng thời, khu vực Trung Đông đang trở nên bất ổn với các cuộc không kích của Saudi Arabia tại Yemen và những tuyên bố gay gắt từ phía Iran liên quan đến Mỹ, châu Âu và Israel.

Về mặt ngoại giao, sau cuộc gặp tại Florida, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết hai bên đang tiến gần hơn tới một thỏa thuận chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, cả hai nhà lãnh đạo thừa nhận một số chi tiết gai góc nhất vẫn chưa được giải quyết.

Trong bối cảnh đó, tập đoàn tài chính IG dự báo giá dầu thô sẽ giao dịch trong biên độ 55-60 USD/thùng. Giới giao dịch hiện cũng đang theo dõi sát sao các hành động của Mỹ đối với các lô hàng dầu từ Venezuela, cũng như bất kỳ tác động nào từ cuộc không kích của quân đội Mỹ nhắm vào các mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Nigeria - quốc gia đang sản xuất khoảng 1,5 triệu thùng dầu/ngày./.

Giá dầu thế giới ghi nhận tuần tăng mạnh nhất trong hai tháng Những lo ngại về gián đoạn nguồn cung tại Venezuela và Nigeria, cùng các diễn biến quân sự tại Đông Âu đã trở thành động lực chính nâng đỡ giá "vàng đen," bất chấp triển vọng dư cung trong năm 2026.