Giá dầu tăng vọt 3%, lên mức cao nhất trong 7 tuần qua

Giá dầu tăng khoảng 3% trong phiên 24/9, chạm mức cao nhất trong bảy tuần, trước sự sụt giảm bất ngờ trong lượng dự trữ dầu thô tại Mỹ, làm gia tăng thêm lo ngại về nguy cơ nguồn cung thắt chặt.

Khép lại phiên này, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 1,68 USD, tương đương 2,5%, lên 69,31 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 1,58 USD, hay 2,5%, chốt phiên ở mức 64,99 USD/thùng. Đây là mức giá đóng cửa cao nhất của dầu Brent kể từ ngày 1/8 và của dầu WTI kể từ ngày 2/9.

Cơ quan quản lý thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cho biết dự trữ dầu thô của nước này đã bất ngờ giảm 607.000 thùng trong tuần trước. Con số này trái ngược với dự báo tăng 235.000 thùng của các nhà phân tích trong một cuộc thăm dò của Reuters.

Trong khi đó, theo báo cáo ngày 24/9 của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh Dallas, hoạt động và sản lượng dầu khí tại các bang sản xuất chủ chốt là Texas, Louisiana và New Mexico đã suy giảm nhẹ trong quý 3/2025.

Bên cạnh đó, giá dầu cũng nhận được sự hỗ trợ từ những diễn biến địa chính trị có thể khiến nguồn cung thắt chặt hơn.

Quân đội Ukraine đã tấn công hai trạm bơm dầu qua đêm tại vùng Volgograd của Nga.

Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại thành phố Novorossiisk của Nga, một cảng biển lớn trên Biển Đen và là nơi có các cảng xuất khẩu dầu và ngũ cốc quan trọng.

Theo các nhà giao dịch và nhà bán lẻ, Nga đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt một số loại nhiên liệu do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine làm giảm sản lượng của các nhà máy lọc dầu.

Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công này vào cơ sở hạ tầng năng lượng nhằm làm giảm doanh thu xuất khẩu của Nga.

Giá dầu thô tăng bất chấp tin tức rằng tám công ty dầu mỏ quốc tế hoạt động tại khu vực Kurdistan của Iraq đã đạt được các thỏa thuận về nguyên tắc với chính phủ liên bang Iraq và chính quyền khu vực người Kurd để nối lại hoạt động xuất khẩu dầu.

Theo dữ liệu năng lượng của Mỹ, Iraq là nhà sản xuất dầu thô lớn thứ hai trong Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) vào năm 2024./.

Giá dầu "lại sức" do thỏa thuận xuất khẩu từ Iraq bị đình trệ Kết thúc phiên này, giá dầu Brent tăng 1,06 USD, tương đương 1,6%, lên 67,63 USD/thùng, còn giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 1,13 USD, tương đương 1,8%, đạt 63,41 USD/thùng.