Giá dầu thế giới hạ nhiệt khi thị trường chờ đợi đàm phán Mỹ-Iran

Giá dầu thế giới đã giảm trở lại trong phiên giao dịch chiều 27/5 sau khi tăng mạnh khoảng 4% ở phiên trước.

Các nhà đầu tư tiếp tục theo dõi diễn biến đàm phán giữa Mỹ và Iran cùng tình hình bất ổn liên quan đến eo biển Hormuz.

Vào lúc 13 giờ 33 ngày 27/5 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent giảm 1,52 USD (1,53%) xuống còn 98,06 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 1,90 USD (2,02%) xuống 91,99 USD/thùng.

Trước đó, giá dầu đã tăng mạnh do lo ngại gián đoạn nguồn cung trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng, làm dấy lên quan ngại về an ninh các tuyến vận tải năng lượng.

Đáng chú ý, một số tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đã đi qua eo biển Hormuz trong những ngày gần đây, góp phần củng cố hỵ vọng về khả năng ổn định lại dòng chảy năng lượng.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng thị trường vẫn duy trì trạng thái thận trọng do các yếu tố bất ổn vĩ mô và địa chính trị chưa thực sự hạ nhiệt. Điều này khiến giá dầu tiếp tục biến động mạnh trong ngắn hạn, khi mọi thông tin liên quan đến nguồn cung và an ninh năng lượng đều có thể tác động nhanh đến giá cả.

Các nhà phân tích cảnh báo thị trường dầu mỏ có thể còn tiếp tục biến động mạnh trong thời gian tới./.

