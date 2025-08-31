Giá đồng bitcoin tăng vọt thổi bùng làn sóng du lịch xa xỉ

Ngày càng nhiều hãng chuyên cơ và du thuyền siêu sang bắt đầu chấp nhận thanh toán bằng tiền kỹ thuật số, trong bối cảnh nhu cầu bùng nổ từ những du khách trở nên giàu có nhờ giá bitcoin tăng vọt.

Nhu cầu “rất lớn” từ nhóm khách hàng trẻ tuổi và giàu có nhờ tiền kỹ thuật số đã thúc đẩy FXAIR - hãng bay thuộc tập đoàn Flexjet, chấp nhận các khoản thanh toán bằng loại tiền này.

Chủ tịch Flexjet, Kenn Ricci, cho biết trong những tháng gần đây, lượng đặt chỗ các chuyến bay chuyên cơ của FXAIR tăng mạnh.

Ông Ricci nói: “Nguồn khách này chủ yếu đến từ các doanh nhân trẻ hoạt động trong lĩnh vực tiền điện tử. Họ là những người muốn bay xa hơn và sử dụng máy bay lớn hơn. Chúng tôi giúp họ tiết kiệm thời gian… mà thời gian chính là thứ xa xỉ nhất."

Hiện FXAIR tính giá khoảng 80.000 USD cho một chuyến bay riêng từ sân bay Farnborough, gần London (Anh), tới New York (Mỹ).

Ông Paul Charles, Giám đốc điều hành công ty tư vấn du lịch cao cấp PC Agency, cho biết sự giàu lên nhanh chóng từ các doanh nghiệp tiền điện tử đã mở rộng nhóm khách hàng của dịch vụ chuyên cơ, khách sạn hạng sang và du thuyền xa xỉ.

“Có một thế hệ trẻ lớn lên với khát khao được đi du lịch, không muốn gắn mình với sự nhàm chán hay lối sống thông thường," ông nói.

Bắt nhịp xu hướng này, hãng du thuyền hạng sang Virgin Voyages cho phép khách hàng mua thẻ thành viên thường niên trị giá 120.000 USD bằng tiền kỹ thuật số. Trong khi đó, SeaDream Yacht Club - đơn vị vận hành hai siêu du thuyền với tỷ lệ thủy thủ/khách gần như 1:1, đã bắt đầu chấp nhận bitcoin ngay sau khi ông Donald Trump bước vào nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ lần thứ hai.

Một số tập đoàn khách sạn cao cấp khác như The Kessler Collection (Mỹ) và The Pavilions Hotels and Resorts (thành lập tại Hong Kong, Trung Quốc) cũng cho phép thanh toán bằng nhiều loại token ngoài bitcoin, gồm dogecoin, litecoin và ethereum.

Đồng bitcoin vừa lập kỷ lục mới, chạm ngưỡng 124.000 USD trong những tuần gần đây, nhờ sự hậu thuẫn của Tổng thống Trump với ngành công nghiệp tiền kỹ thuật số và cam kết biến Mỹ thành “thủ đô crypto” của thế giới.

Quốc hội Mỹ cũng đã thông qua một đạo luật mang tính bước ngoặt, trong khi ông Trump bổ nhiệm các nhà quản lý thân thiện với tiền số và ủng hộ nhiều doanh nghiệp kinh doanh tài sản kỹ thuật số. Nhờ đó, không chỉ giá bitcoin và các loại token tăng mạnh, mà cổ phiếu các công ty trong ngành, như sàn giao dịch Coinbase hay nhà phát hành stablecoin Circle, cũng đồng loạt lập đỉnh.

Sự xuất hiện của nhóm doanh nhân trẻ “lắm tiền nhiều của” đã tạo cú hích mạnh cho thị trường du lịch xa xỉ toàn cầu. Theo phân tích của McKinsey, nhóm khách hàng 30-40 tuổi đã chi 28 tỷ USD cho du lịch xa xỉ trong năm 2023 và con số này dự kiến sẽ tăng lên 54 tỷ USD vào năm 2028.

Ông Nick Fazioli, phụ trách mảng hàng không thương mại tại ngân hàng đầu tư Jefferies, nhận định: “Các doanh nhân trong lĩnh vực tiền điện tử và công nghệ có nguồn lực, tiền bạc và tham vọng vô tận. Thứ duy nhất mà họ thiếu chính là thời gian"./.

