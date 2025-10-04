Gia hạn nộp bản trả lời điều tra chống bán phá giá gạch gốm, sứ ốp lát từ Ấn Độ

Thông tin từ Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương), ngày 18/8/2025, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2333/QĐ-BCT và Thông báo kèm theo về việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm gạch gốm, sứ ốp lát có xuất xứ từ Ấn Độ (Mã vụ việc: AD23).

Ngày 5/9/2025, Cục Phòng vệ thương mại (Cơ quan điều tra) đã có Thông báo số 138/TB-PVTM về việc ban hành Bản câu hỏi điều tra dành cho các nhà sản xuất trong nước và các nhà nhập khẩu trong vụ việc AD23. Theo đó, thời hạn trả lời bản câu hỏi điều tra là trước 17h00 ngày 13/10/2025.

Trên cơ sở đề nghị gia hạn nộp bản trả lời câu hỏi của các doanh nghiệp sản xuất trong nước, Cơ quan điều tra đồng ý gia hạn thời gian trả lời bản câu hỏi điều tra cho các nhà sản xuất trong nước, các nhà nhập khẩu đến trước 17h ngày 12/11/2025 (giờ Hà Nội).

Sau thời hạn nêu trên, Cơ quan điều tra có thể sử dụng các dữ liệu sẵn có theo quy định của pháp luật về phòng vệ thương mại.

Đối với các nội dung khác, đề nghị các công ty thực hiện theo hướng dẫn trong bản câu hỏi điều tra được ban hành kèm theo Thông báo số 138/TB-PVTM ngày 5/9/2025 của Cục Phòng vệ thương mại./.

