Gia Lai: Ba trẻ nhỏ bị ong vò vẽ đốt, một trường hợp tử vong

Ngày 8/9, Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai có báo cáo về tình hình 3 trẻ nhập viện do ong vò vẽ đốt, trong đó có 1 trường hợp tử vong.

Trước đó, ngày 7/9, tại phường An Phú (Gia Lai), ba trẻ em khi đang vui chơi thì bất ngờ bị đàn ong vò vẽ từ tổ gần đó bay ra tấn công, đốt nhiều nốt.

Người dân phát hiện và nhanh chóng đưa các cháu đến Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai cấp cứu.

Các nạn nhân gồm cháu KSor Th. (5 tuổi, quê xã Ia Chía, Gia Lai), cháu A.T. (4 tuổi, quê xã Kon Braih, tỉnh Quảng Ngãi) và cháu Trần Minh Q. (11 tuổi, trú tại phường An Phú, Gia Lai).

Khi nhập viện, cả ba cháu đều trong tình trạng sốc phản vệ. Trong đó, cháu KSor Th. bị phản vệ độ IV, ngưng tim ngưng thở và đã tử vong lúc 16 giờ 15 phút cùng ngày, mặc dù được y bác sỹ tích cực hồi sức.

Cháu A.T. có 21 vết đốt, phản vệ độ III, đang phải lọc máu liên tục, tiên lượng nặng. Cháu Trần Minh Q. bị bảy vết đốt, phản vệ độ I, sức khỏe tạm ổn định nhưng tiếp tục được theo dõi chặt chẽ để phòng biến chứng.

Theo các bác sỹ Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai, ong vò vẽ có nọc độc mạnh, khi tấn công với nhiều vết đốt có thể gây sốc phản vệ nặng, nguy hiểm đến tính mạng, đặc biệt ở trẻ em.

Khi trẻ bị ong đốt, cần nhanh chóng đưa ra khỏi khu vực có ong, sơ cứu ban đầu và chuyển ngay đến cơ sở y tế để được xử lý kịp thời.

Vụ việc cũng là lời cảnh báo các gia đình và cộng đồng cần tăng cường cảnh giác, phát hiện và xử lý sớm các tổ ong gần nơi sinh hoạt, học tập và vui chơi để đảm bảo an toàn./.

Cứu kịp thời nam thanh niên bị ong đốt hơn 50 vết gây biến chứng nguy hiểm Các bác sỹ Khoa Hồi sức tích cực (ICU) đã nhanh chóng phối hợp nhiều biện pháp và lọc máu liên tục, cứu kịp thời nạn nhân bị ong vò vẽ đốt hơn 50 vết gây phản ứng phản vệ độ 2 và rối loạn đông máu.