Xã hội

Gia Lai: Ba trẻ nhỏ bị ong vò vẽ đốt, một trường hợp tử vong

Khi nhập viện, cả ba cháu đều trong tình trạng sốc phản vệ, trong đó, cháu KSor Th. bị phản vệ độ IV, ngưng tim ngưng thở và đã tử vong lúc 16 giờ 15 phút cùng ngày, mặc dù được tích cực hồi sức.

Hồng Điệp
Các cháu nhỏ đang được cấp cứu, điều trị tại bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai sau khi bị ong vò vẽ đốt. (Ảnh: TTXVN phát)
Các cháu nhỏ đang được cấp cứu, điều trị tại bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai sau khi bị ong vò vẽ đốt. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 8/9, Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai có báo cáo về tình hình 3 trẻ nhập viện do ong vò vẽ đốt, trong đó có 1 trường hợp tử vong.

Trước đó, ngày 7/9, tại phường An Phú (Gia Lai), ba trẻ em khi đang vui chơi thì bất ngờ bị đàn ong vò vẽ từ tổ gần đó bay ra tấn công, đốt nhiều nốt.

Người dân phát hiện và nhanh chóng đưa các cháu đến Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai cấp cứu.

Các nạn nhân gồm cháu KSor Th. (5 tuổi, quê xã Ia Chía, Gia Lai), cháu A.T. (4 tuổi, quê xã Kon Braih, tỉnh Quảng Ngãi) và cháu Trần Minh Q. (11 tuổi, trú tại phường An Phú, Gia Lai).

Khi nhập viện, cả ba cháu đều trong tình trạng sốc phản vệ. Trong đó, cháu KSor Th. bị phản vệ độ IV, ngưng tim ngưng thở và đã tử vong lúc 16 giờ 15 phút cùng ngày, mặc dù được y bác sỹ tích cực hồi sức.

Cháu A.T. có 21 vết đốt, phản vệ độ III, đang phải lọc máu liên tục, tiên lượng nặng. Cháu Trần Minh Q. bị bảy vết đốt, phản vệ độ I, sức khỏe tạm ổn định nhưng tiếp tục được theo dõi chặt chẽ để phòng biến chứng.

Theo các bác sỹ Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai, ong vò vẽ có nọc độc mạnh, khi tấn công với nhiều vết đốt có thể gây sốc phản vệ nặng, nguy hiểm đến tính mạng, đặc biệt ở trẻ em.

Khi trẻ bị ong đốt, cần nhanh chóng đưa ra khỏi khu vực có ong, sơ cứu ban đầu và chuyển ngay đến cơ sở y tế để được xử lý kịp thời.

Vụ việc cũng là lời cảnh báo các gia đình và cộng đồng cần tăng cường cảnh giác, phát hiện và xử lý sớm các tổ ong gần nơi sinh hoạt, học tập và vui chơi để đảm bảo an toàn./.

(TTXVN/Vietnam+)
#ong đốt #sốc phản vệ #tử vong Gia Lai
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Bộ Xây dựng không cho phép trông giữ xe dưới gầm cầu

Bộ Xây dựng không cho phép trông giữ xe dưới gầm cầu

Thực tế cho thấy, bài toán giao thông tĩnh ở Hà Nội không thể giải quyết bằng những giải pháp tạm thời kéo dài, thiếu quy chuẩn, thiếu an toàn. Tuy nhiên, cũng không thể chỉ dừng lại ở việc cấm, xóa bỏ mà không có phương án thay thế bền vững và khoa học.

Các bạn Hy Lạp hào hứng tham gia ngày Việt Nam. (Ảnh do Đại sứ quán cung cấp)

Đưa Việt Nam đến gần hơn với người dân Hy Lạp

Từ 4 đến 6/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp đã triển khai sự kiện “Ngày Việt Nam Hy Lạp" tại thành phố Edessa, với hai hoạt động chính là Lễ hội ẩm thực Việt Nam và "Những ngày phim Việt Nam."