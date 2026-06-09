Gia Lai chấp thuận đầu tư loạt dự án chăn nuôi hơn 1.500 tỷ đồng

Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành nhiều quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho hàng loạt dự án chăn nuôi trên địa bàn với tổng số vốn đầu tư lên đến hơn 1.500 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với các Công ty trách nhiệm hữu hạn Kim Khánh Chín; Công ty trách nhiệm hữu hạn Gia Lai Hai; Công ty trách nhiệm hữu hạn Chăn nuôi Phát Lộc Khang Hai; Công ty trách nhiệm hữu hạn Nông nghiệp Đông Gia Lai; Công ty cổ phần Chăn nuôi HT Farm; đồng thời chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Chăn nuôi Phúc Thịnh Hoàng.

Toàn bộ các dự án này hướng đến xây dựng trang trại chăn nuôi heo thịt, heo nái, heo nọc, heo hậu bị theo mô hình công nghệ khép kín, hiện đại. Thời gian hoạt động của các dự án kéo dài 50 năm.

Tổng số vốn đầu tư các dự án lên đến hơn 1.500 tỷ đồng; trong đó, dự án Trang trại chăn nuôi HT Farm của Công ty cổ phần Chăn nuôi HT Farm tại thôn Ia Ptau, xã Phú Thiện có tổng số vốn đầu tư lớn nhất, lên đến 400 tỷ đồng; thấp nhất là dự án Trang trại chăn nuôi heo Phát Lộc Khang Hai tại xã Ia Rsai có số vốn đầu tư là 141 tỷ đồng.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu các nhà đầu tư thực hiện đầy đủ các thủ tục theo đúng quy định hiện hành về ký quỹ đầu tư, đầu tư, đất đai, lâm nghiệp, khoáng sản, xây dựng, bảo vệ môi trường, công nghệ, phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động và các quy định khác có liên quan trong quá trình triển khai đầu tư xây dựng và hoạt động của dự án.

Các nhà đầu tư phải triển khai công trình theo quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thi công đúng thiết kế, tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy định của pháp luật; đồng thời bảo đảm các điều kiện theo quy định của pháp luật về chăn nuôi và các quy định hiện hành có liên quan.

Các nhà đầu tư cũng phải thực hiện dự án đúng quy mô, tiến độ và các cam kết trong hồ sơ đăng ký thực hiện dự án.

Theo các quyết định, sau 12 tháng kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký với cơ quan quản lý đầu tư mà không có lý do chính đáng sẽ bị thu hồi chủ trương đầu tư.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cũng giao các sở: Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường; Ủy ban Nhân dân các xã cùng các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm hỗ trợ, tạo điều kiện, hướng dẫn cho nhà đầu tư thực hiện các thủ tục liên quan; đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện, bảo đảm tuân thủ đúng các quy định hiện hành của nhà nước./.

Những yếu tố quyết định để ngành chăn nuôi, thú y Việt Nam bứt phá Chuyển đổi số cùng các công nghệ như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn hay công nghệ chỉnh sửa gen, công nghệ tế bào,... đang mở ra cơ hội nâng cao quản lý, kiểm soát dịch bệnh và tối ưu chuỗi giá trị.

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