Gia Lai thiệt hại nặng nề sau khi bão số 13 đổ bộ

Đến 5 giờ sáng nay (7/11), toàn tỉnh Gia Lai ghi nhận 1 người thiệt mạng và 2 người bị thương do sập mái nhà; về tài sản, 45 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, hơn 2.400 ngôi nhà bị tốc mái.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự và Phòng, chống thiên tai tỉnh Gia Lai cho biết, theo báo cáo nhanh từ các địa phương, bão số 13 đã gây thiệt hại nặng nề trên địa bàn toàn tỉnh.

Đến 5 giờ sáng nay (7/11), toàn tỉnh ghi nhận 1 người thiệt mạng và 2 người bị thương do sập mái nhà. Về tài sản, 45 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, hơn 2.400 ngôi nhà bị tốc mái. 3 điểm giao thông tại xã An Vinh bị sạt lở, chia cắt cục bộ.

Tại khu vực Hoài Nhơn Bắc, nước biển dâng cao làm ngập hơn 3.000 hộ dân ven biển, mực nước dao động từ 10-40cm, có nơi lên tới 80cm.

Hàng nghìn hecta lúa và hoa màu bị hư hại, nhiều gia súc, gia cầm bị cuốn trôi hoặc chết. Hệ thống trụ điện, cây xanh đô thị, pano, bảng hiệu, cửa kính bị gió mạnh quật ngã và hư hỏng nặng.

Theo báo cáo nhanh từ Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng, đã ghi nhận thêm 01 người mất tích do chìm tàu, 01 người bị thương.

Thiệt hại về tài sản gồm: 18 tàu, 02 thuyền bị chìm, 04 tàu và 34 lồng cá bị sóng đánh hư hỏng nặng. Ngoài ra sóng lớn làm chìm nhiều tàu cá ở xã Cát Tiến neo đậu tại khu vực Nhơn Hội./.