Gia Lai tổ chức Lễ kỷ niệm 255 năm Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn

Chiều 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng dự Lễ kỷ niệm 255 năm Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn (1771-2026) và 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa (1789-2026) tại các điểm di tích ở xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai.

Chương trình do Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng lãnh đạo tỉnh Gia Lai dâng hương tại Đền thờ thân phụ, thân mẫu Tây Sơn tam kiệt và dâng hoa, dâng hương tại Bảo tàng Quang Trung nhằm tỏ lòng thành kính, ghi nhớ công lao, sự nghiệp của Hoàng đế Quang Trung-Nguyễn Huệ cùng các văn thần võ tướng đã đánh đuổi giặc ngoại xâm, thống nhất đất nước; ôn lại truyền thống đấu tranh hào hùng của dân tộc, góp phần giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thắp hương tại đền thờ Tây Sơn tam kiệt. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cho biết: Lễ kỷ niệm không chỉ là dịp ôn lại cuộc tiến công thần tốc mùa Xuân năm Kỷ Dậu 1789 mà còn khơi dậy, lan tỏa hào khí Tây Sơn gắn với tên tuổi Hoàng đế Quang Trung-Nguyễn Huệ, vị anh hùng dân tộc, thiên tài quân sự kiệt xuất, nhà cải cách tiến bộ, luôn trọng dụng hiền tài, chăm lo phát triển kinh tế, chấn hưng giáo dục.

Cuộc Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn năm 1771 là cuộc khởi nghĩa nông dân duy nhất đi tới thắng lợi cuối cùng, thiết lập nên một chính quyền mới, tiến bộ hơn.

Chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa là bản anh hùng ca trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, minh chứng lịch sử khẳng định nghệ thuật quân sự đỉnh cao. Đây là chiến thắng được tạo nên bằng sức mạnh quật khởi của phong trào nông dân kết hợp với truyền thống yêu nước và tinh thần đoàn kết của cả dân tộc...

Phát huy tinh thần Chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa, năm Bính Ngọ 2026, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kêu gọi cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần đổi mới, ý chí tự lực, tự cường; tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, quyết tâm hoàn thành toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2026, tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia 2026, xây dựng Gia Lai phát triển nhanh và bền vững.

Các đại biểu dự lễ dâng hoa, dâng hương. (Ảnh: TTXVN phát)

Lễ kỷ niệm năm nay có ý nghĩa đặc biệt khi tỉnh Gia Lai và tỉnh Bình Định hợp nhất thành một đơn vị hành chính, mở ra không gian phát triển mới trên nền tảng gắn kết lịch sử và văn hóa bền chặt.

Sự kiện này không chỉ khẳng định mạch nguồn lịch sử xuyên suốt từ Tây Sơn Thượng đạo đến Tây Sơn Hạ đạo mà còn phát huy truyền thống đoàn kết, kế thừa giá trị hào hùng của phong trào Tây Sơn, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển bền vững.

Phong trào khởi nghĩa nông dân Tây Sơn diễn ra vào nửa cuối thế kỷ thứ XVIII gắn liền với sự nghiệp của ba anh em nhà Tây Sơn: Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ, mà tiêu biểu là Hoàng đế Quang Trung-Nguyễn Huệ, người đã đưa phong trào Tây Sơn từ cuộc khởi nghĩa nông dân trở thành phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc.

Mùa Xuân năm 1771, trong bối cảnh đất nước loạn lạc, ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ đã phất cờ khởi nghĩa từ ấp Tây Sơn thượng đạo với khẩu hiệu "lấy của người giàu chia cho người nghèo."

Từ năm 1771-1788, Nguyễn Huệ liên tiếp lập công ở Phú Yên, Phú Xuân, đánh tan 5 vạn quân Xiêm ở Rạch Gầm-Xoài Mút rồi tiến quân ra Bắc.

Khi nhà Thanh đem 29 vạn quân xâm lược, ông lên ngôi hoàng đế, lấy niên hiệu Quang Trung, thống lĩnh đại binh Bắc tiến.

Chỉ trong 5 ngày đêm thần tốc, trưa mùng 5 Tết Kỷ Dậu 1789, vua Quang Trung đã tiến vào Thăng Long trong khí thế đại thắng, quét sạch quân xâm lược, thống nhất đất nước... mà đỉnh cao là chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa lịch sử.

Trong dòng chảy lịch sử của dân tộc Việt Nam hình ảnh những vị anh hùng “áo vải cờ đào” đã trở thành biểu tượng bất khuất trong lòng bao người con đất Việt.

Trong những ngày đầu tụ nghĩa, xây dựng trên đất Tây Sơn Thượng đạo, danh tiếng của Tây Sơn tam kiệt đã quy tụ nhiều bậc kỳ tài đến giúp sức, từ các võ tướng cho đến các nhân tài về văn chương, học thức sâu rộng, giúp nhà vua mưu lược an dân, trị nước, nhất là thời triều Tây Sơn mới dựng nghiệp.../.

