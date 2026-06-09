Gia tăng làn sóng di cư sang châu Âu qua Đại Tây Dương

Lực lượng bảo vệ bờ biển Mauritania ngày 9/6 thông báo đã giải cứu hơn 1.000 người di cư ngoài khơi nước này chỉ trong vòng 10 ngày qua, cho thấy hoạt động di cư trên tuyến đường Đại Tây Dương tới châu Âu đang có dấu hiệu gia tăng trở lại.

Trong những năm gần đây, hàng nghìn người Tây Phi, phần lớn là thanh niên, đã tìm cách vượt biển tới châu Âu, chủ yếu thông qua quần đảo Canary của Tây Ban Nha.

Những người di cư này đi bằng những chiếc thuyền gỗ đánh cá chật chội và xuống cấp, khiến hành trình trở nên đặc biệt nguy hiểm.

Theo ông Ahmed Moulaye, Giám đốc đơn vị chống di cư bất hợp pháp thuộc lực lượng bảo vệ bờ biển Mauritania, đợt xuất phát mới diễn ra chỉ vài ngày sau lễ Tabaski, một trong những ngày lễ Hồi giáo quan trọng nhất, được tổ chức vào cuối tháng Năm sau nhiều tháng hoạt động vượt biển lắng xuống.

Ông đánh giá, nếu xu hướng hiện nay tiếp diễn, số người đến châu Âu trong năm nay có thể đạt mức cao chưa từng có.

Chỉ trong vòng 10 ngày, lực lượng chức năng đã giải cứu tổng cộng 1.076 người di cư trong vùng biển Mauritania. Riêng ngày 31/5, hải quân nước này đã hỗ trợ một thuyền gỗ gặp nạn và đưa 194 người vào bờ.

Có 8 chiếc thuyền bị chặn trong thời gian qua xuất phát từ các nước láng giềng là Gambia và Senegal. Tuy nhiên, quốc tịch cụ thể của những người trên thuyền chưa được công bố.

Những người được giải cứu đã được đưa tới các trung tâm tiếp nhận tạm thời mới tại Nouakchott và thành phố Nouadhibou ở Tây Bắc Mauritania. Các cơ sở này được Liên minh châu Âu (EU) tài trợ.

Tại đây, họ được đăng ký thông tin nhằm xác định các trường hợp dễ bị tổn thương hoặc đủ điều kiện được hưởng quy chế bảo vệ quốc tế.

Việc Senegal, Mauritania và Maroc gần đây tăng cường kiểm soát trên biển đã khiến các điểm xuất phát của các chuyến vượt biên trái phép dịch chuyển xa hơn về phía Nam, đặc biệt là từ bờ biển Gambia và Guinea. Điều này kéo dài thời gian lênh đênh trên biển và làm gia tăng rủi ro đối với người di cư.

Trong bối cảnh châu Âu siết chặt cấp thị thực và tăng cường kiểm soát biên giới, nhiều người châu Phi tiếp tục tìm đến các tuyến di cư bất hợp pháp. Những năm gần đây, hàng nghìn người đã thiệt mạng hoặc mất tích khi cố gắng vượt Đại Tây Dương để tới châu Âu./.

11 người di cư thiệt mạng do đắm tàu ở Địa Trung Hải Chiếc tàu gặp nạn chở theo khoảng 60 người trên hành trình từ Libya và đã bị đắm trên tuyến đường biển ở Trung Địa Trung Hải.