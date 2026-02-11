Giá vàng bật tăng khi đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ suy yếu

Giá vàng và bạc đồng loạt tăng trong phiên giao dịch chiều 11/2 khi đồng USD và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ sụt giảm.

Động thái này diễn ra sau khi dữ liệu cho thấy tăng trưởng doanh số bán lẻ tháng 12/2025 của Mỹ trì trệ, báo hiệu nền kinh tế đang suy yếu trước thời điểm công bố dữ liệu việc làm quan trọng vào cuối ngày.

Vào lúc 13 giờ 48 phút (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 0,7% lên 5.056,82 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 4/2026 của Mỹ cũng tăng 1% lên 5.080,90 USD/ounce. Giá bạc giao ngay tăng 2,2% lên 82,44 USD/ounce sau khi đã giảm hơn 3% trong phiên trước đó.

Nhà phân tích thị trường cấp cao Kyle Rodda tại Capital.com nhận định lợi suất trái phiếu giảm đang hỗ trợ tích cực cho giá vàng. Ông cho rằng sau số liệu bán lẻ yếu, thị trường kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cần thực hiện các đợt cắt giảm lãi suất sớm hơn và với mức độ mạnh hơn so với dự kiến trước đó.

Giới đầu tư kỳ vọng Fed sẽ thực hiện ít nhất hai đợt cắt giảm lãi suất (mỗi đợt 25 điểm cơ bản) trong năm 2026, với đợt đầu tiên có thể diễn ra vào tháng Sáu.

Thị trường đang chờ đợi báo cáo việc làm tháng Một dự kiến công bố cuối ngày hôm nay. Các chuyên gia kinh tế dự báo nền kinh tế Mỹ sẽ có thêm 70.000 việc làm trong tháng 1/2026, cao hơn mức 50.000 việc làm của tháng 12/2025.

Chuyên gia phân tích Tim Waterer của KCM cho rằng những biến động của vàng hoặc đồng USD có thể chỉ xuất hiện sau khi dữ liệu việc làm của Mỹ được công bố. Dữ liệu việc làm của Mỹ sẽ tác động trực tiếp đến lộ trình lãi suất của Fed, và nếu số liệu việc làm tháng Một yếu có thể hỗ trợ đà phục hồi của giá vàng.

Trong ngày 11/2, chỉ số đồng USD giảm nhẹ xuống mức thấp nhất trong gần hai tuần, giúp các kim loại định giá bằng USD trở nên rẻ hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác.

Cùng đà tăng, giá bạch kim giao ngay tăng 1,4% lên mức 2.116,25 USD/ounce, trong khi giá palladium tăng 1,3% lên 1.730,50 USD/ounce.

Tại Việt Nam, vào lúc 15 giờ 15 phút, công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 178,00-181,00 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng thế giới tăng nhẹ nhờ kỳ vọng Fed sớm hạ lãi suất Tính đến 6 giờ 23 phút sáng 11/2 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 0,5%, lên mức 5.051,89 USD/ounce. Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 10/2, giá kim loại quý này đã có lúc giảm mạnh hơn 1%.