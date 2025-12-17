Giá vàng ngày 17/12: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Vào lúc 1 giờ 48 phút ngày 17/12 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 0,2%, lên mức 4.310,21 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng kỳ hạn Mỹ giảm nhẹ 0,1%, xuống còn 4.332,3 USD/ounce.

Chỉ số USD Index (DXY) lùi về mức thấp nhất trong vòng hai tháng, khiến vàng - tài sản được định giá bằng đồng bạc xanh - trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư quốc tế. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng giảm nhẹ, qua đó hỗ trợ giá kim loại quý.

Ông Bob Haberkorn, chiến lược gia thị trường cấp cao tại RJO Futures, nhận định các dữ liệu kinh tế mới đang mang lại thêm cơ sở để Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất. Ông nói: “Mỗi khi lãi suất đi xuống, đó đều là yếu tố tích cực đối với giá vàng. Thị trường hiện đang diễn giải thông tin theo hướng này.”

Theo báo cáo của Cục Thống kê Lao động Mỹ, tăng trưởng việc làm tại nền kinh tế lớn nhất thế giới đã phục hồi trong tháng 11/2025, song tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,6% trong bối cảnh triển vọng kinh tế vẫn đối mặt với nhiều bất định, đặc biệt từ chính sách thương mại cứng rắn của Tổng thống Donald Trump.

Theo thị trường hợp đồng tương lai lãi suất, giới đầu tư hiện vẫn nghiêng về kịch bản Fed sẽ tiếp tục thực hiện hai đợt cắt giảm lãi suất, mỗi đợt giảm 0,25 điểm phần trăm, trong năm 2026, tương đương tổng mức nới lỏng khoảng 0,59 điểm phần trăm. Trong môi trường lãi suất thấp, vàng - tài sản không mang lại lợi suất - thường được hưởng lợi.

Nhà đầu tư hiện đang chờ đợi dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11/2025 của Mỹ, dự kiến công bố ngày 18/12, và Chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) công bố vào ngày 19/12, để có thêm manh mối về định hướng chính sách tiền tệ sắp tới của Fed.

Theo ông Alex Ebkarian, Giám đốc điều hành công ty kinh doanh kim loại quý Allegiance Gold, nếu giá vàng kết thúc năm 2025 trên mốc 4.400 USD/ounce, kim loại quý này có thể tiến lên vùng giá 4.859-5.590 USD/ounce trong năm 2026.

Sáng 17/12, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng miếng ở mức 153,6-155,6 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 17/12:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji: