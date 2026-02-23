Giá vàng ngày 23/2: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Giá vàng thế giới bứt phá mạnh mẽ trong phiên giao dịch đầu tuần tại thị trường Sydney (Australia). Những diễn biến mới xung quanh chính sách thuế quan của Mỹ cùng căng thẳng địa chính trị đã thúc đẩy dòng tiền trú ẩn quay trở lại thị trường kim loại quý.

Trong phiên giao dịch đầu giờ sáng ngày 23/2 trên thị trường Sydney, giá vàng giao ngay đã tăng mạnh 88 USD, tương đương 1,74%, đạt mức 5.146,54 USD/ounce. Đà tăng này đánh dấu sự phục hồi ấn tượng sau một tuần giao dịch đầy biến động (từ ngày 16/2 đến 21/2).

Trước đó, trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán tại châu Á, thanh khoản thị trường sụt giảm đã khiến giá vàng có lúc rơi xuống dưới ngưỡng 4.900 USD/ounce do áp lực chốt lời và đồng USD mạnh lên. Tuy nhiên, nhu cầu bảo toàn tài sản đã nhanh chóng đảo chiều khi căng thẳng Mỹ-Iran leo thang vào giữa tuần.

Một nhân tố then chốt hỗ trợ giá vàng phiên hôm nay là những diễn biến chính trị phức tạp tại Mỹ. Sau khi Tòa án Tối cao Mỹ phán quyết các mức thuế quan khẩn cấp diện rộng của Tổng thống Donald Trump là bất hợp pháp và vượt quá thẩm quyền, ông Trump đã ngay lập tức tuyên bố sẽ áp đặt một mức thuế toàn cầu mới 10% trong vòng 150 ngày, dựa trên các căn cứ pháp lý khác. Những bất ổn về thương mại quốc tế này đã tạo động lực mạnh mẽ cho giá vàng đi lên.

Khảo sát mới nhất của Kitco News cho thấy niềm tin vàng tăng giá đang quay trở lại trên hầu hết các thị trường. Kết quả khảo sát cho thấy 69% nhà đầu tư được hỏi dự báo giá vàng sẽ tăng, trong khi 23% dự báo đi ngang và chỉ 8% cho rằng giá sẽ giảm.

Các chuyên gia tại Goldman Sachs tiếp tục giữ quan điểm giá vàng sẽ tiếp tục xu hướng đi lên, hướng tới mục tiêu 5.400 USD/ounce vào cuối năm 2026, dựa trên kỳ vọng các ngân hàng trung ương sẽ đẩy mạnh mua vào khi Fed bắt đầu chu kỳ nới lỏng tiền tệ.

Các nhà phân tích tại ngân hàng UBS thậm chí còn đưa ra dự báo táo bạo hơn, cho rằng vàng có thể chạm mốc 6.200 USD/ounce trong những tháng tới do nhu cầu phòng ngừa rủi ro địa chính trị và lo ngại tiền tệ mất giá.

Tại Việt Nam, toàn bộ các thương hiệu vàng lớn sẽ hoạt động trở lại trong hôm nay (23/2) sau kỳ nghỉ Tết kéo dài 9 ngày.

