Giá vàng ngày 8/11: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Sáng 8/11, giá vàng giao ngay đang ở mức 4.001,15 USD/ounce. Giá kim loại quý này đã giảm 8% kể từ khi đạt mức cao kỷ lục 4.381,21 USD/ounce vào ngày 20/10.

Nhà chiến lược về hàng hóa tại ANZ, Soni Kumari, cho rằng trọng tâm chú ý hiện nay là các số liệu kinh tế vĩ mô và thời điểm tình trạng đóng cửa chính phủ tại Mỹ sẽ kết thúc, điều cũng thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn đối với vàng.

Vàng thường tăng giá mạnh trong môi trường lãi suất thấp và trong thời kỳ kinh tế bất ổn.

Tại Việt Nam, sáng 8/11, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 146,4-148,4 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 8/11:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji: