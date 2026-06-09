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Giá vàng tăng nhẹ tại châu Á sau tiến triển mới ở Trung Đông

Giá vàng tăng nhẹ trong phiên giao dịch 9/6 tại châu Á, tính đến 13 giờ 02 phút theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 0,4%, lên 4.345,71 USD/ounce. 

Trang sức vàng được bày bán tại tiệm kim hoàn ở Bhopal, Ấn Độ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Trang sức vàng được bày bán tại tiệm kim hoàn ở Bhopal, Ấn Độ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giá vàng tăng nhẹ trong phiên giao dịch 9/6 tại châu Á, nhờ giá dầu hạ nhiệt sau thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Iran.

Tính đến 13 giờ 02 phút theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 0,4%, lên 4.345,71 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng giao tháng 8/2026 tăng 0,2%, lên 4.370,80 USD/ounce.

Ông Tim Waterer, chuyên gia phân tích thị trường trưởng tại KCM Trade, cho biết căng thẳng giữa Israel và Iran tạm thời hạ nhiệt đã kìm hãm giá dầu, từ đó gián tiếp hỗ trợ cho giá vàng.

Trước đó vào ngày 8/6, cả Iran và Israel đều tuyên bố tạm dừng các cuộc tấn công lẫn nhau sau lời kêu gọi từ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Động thái này đã khiến giá dầu sụt giảm, đảo ngược phần lớn mức tăng của phiên trước.

Về mặt lý thuyết, giá dầu cao có thể đẩy nhanh tốc độ lạm phát. Dù vàng vốn được xem là một công cụ phòng ngừa rủi ro lạm phát hữu hiệu, nhưng môi trường lãi suất cao lại có xu hướng gây áp lực lên kim loại quý không có lợi suất này.

Liên quan đến chính sách tiền tệ, Tập đoàn tài chính Goldman Sachs dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất trong suốt năm 2026 và đến năm 2027 mới giảm lãi suất, với lý do hoạt động kinh tế và tăng trưởng việc làm tại Mỹ đang mạnh hơn kỳ vọng. Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch hiện đang dự đoán khả năng hơn 70% Mỹ sẽ tăng lãi suất vào tháng 12 tới.

Đánh giá về triển vọng dài hạn, ông Waterer cho rằng giá vàng vẫn có khả năng tăng trở lại mốc 5.500 USD/ounce vào cuối năm nay, một phần nhờ vào nhu cầu mua tích trữ từ các ngân hàng trung ương. Tuy nhiên, chuyên gia này lưu ý rằng khả năng này sẽ cần tới sự cộng hưởng từ việc giá dầu, lợi suất trái phiếu và đồng USD đồng loạt giảm xuống.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 0,4%, lên 68,45 USD/ounce, còn giá bạch kim tăng 0,3% lên 1.759,74 USD/ounce.

Tại Việt Nam, đầu giờ chiều nay, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 138,8-143,8 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Mức giá này không đổi so với cuối ngày hôm qua./.

(TTXVN/Vietnam+)
#giá vàng #Giá vàng châu Á #Trung Đông
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