Giá vàng thế giới giảm nhẹ trước khi Fed nhóm họp

Giá vàng thế giới đã giảm nhẹ trong phiên 8/12, khi giới đầu tư giữ tâm lý thận trọng trước cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Thị trường cũng chờ đợi các phát biểu của Chủ tịch Jerome Powell để tìm kiếm thêm manh mối về chính sách tiền tệ tương lai của ngân hàng trung ương này.

Vào lúc 1 giờ 50 phút sáng 9/12 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 0,2% xuống 4.189,49 USD/ounce. Giá vàng Mỹ giao tháng 2/2026 chốt phiên giảm 0,6% xuống 4.217,7 USD/ounce.

Yếu tố chính chi phối phiên này vẫn là cuộc họp của Fed. Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) sẽ kết thúc cuộc họp chính sách cuối cùng của năm 2025 vào ngày 10/12 (giờ địa phương). Theo sau đó là cuộc họp báo của Chủ tịch Powell.

Ông Peter Grant, Phó Chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại công ty giao dịch kim loại quý Zaner Metals, nhận định thị trường đang chờ đợi quyết định của Fed và các hướng dẫn rõ ràng hơn về chính sách. Hiện vàng vẫn là kênh đầu tư hấp dẫn nhờ các yếu tố cơ bản vững chắc và hoạt động mua vào liên tục của các ngân hàng trung ương.

Ông Grant cũng dự báo giá vàng có thể tiến tới mốc 5.000 USD/ounce trong quý đầu tiên của năm 2026.

Ngân hàng Morgan Stanley nhận thấy tiềm năng tăng giá hơn nữa của vàng, được thúc đẩy bởi đồng USD suy yếu, lực mua mạnh từ các quỹ ETF, nhu cầu trú ẩn an toàn và sự tích lũy của các ngân hàng trung ương.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giảm 0,5% xuống 57,98 USD/ounce, sau khi chạm mức cao kỷ lục 59,32 USD vào ngày 5/12. Giá bạch kim phiên này giảm 0,1% xuống 1.644,31 USD/ounce.

Ông Jim Wyckoff, nhà phân tích cấp cao tại chuyên trang về giá vàng Kitco Metals, nhận xét rằng dù bạc thường đi theo vàng, nhưng trong vài tuần qua bạc thực sự đã dẫn dắt thị trường. Ông dự báo giá bạc sẽ vượt mốc 60 USD/ounce và thậm chí có thể thách thức mức 70 USD/ounce vào cuối năm.

Tại Việt Nam, khép phiên 8/12, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 152,500-154,500 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

