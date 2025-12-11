Giá vàng tiếp tục tăng, thương hiệu SJC vượt mốc 155 triệu đồng mỗi lượng

Mở cửa phiên sáng nay (11/12), giá vàng SJC và vàng nhẫn trong nước tiếp tục tăng, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại tăng 1 đồng.

Tại thời điểm 9 giờ, giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn và Công ty Doji niêm yết từ 153,1-155,1 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra); tại Công ty Phú Quý là từ 152,1-155,1 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng/lượng so với chốt phiên ngày 10/12.

Cùng xu hướng trên, giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu giao dịch từ 151,5-154,5 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), tăng 1.000.000 đồng/lượng. Còn tại Công ty Phú Quý thông báo giá vàng nhẫn giao dịch từ 150,2-153,2 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng/lượng so với phiên trước.

Trên thị trường thế giới, giá vàng hiện giao dịch quanh ngưỡng 4.240 USD/ounce. Mức giá này tương đương khoảng 134,9 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank.

Như vậy, giá vàng thế giới tiếp tục thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 20,2 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.154 đồng/USD, giảm 1 đồng so với ngày 10/12. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh tương ứng.

Theo đó, với biên độ +/-5%, Ngân hàng Vietcombank thông báo tỷ giá USD từ 26.141-26.411 đồng/USD (mua vào/bán ra), Ngân hàng VietinBank giao dịch 26.149-26.411 đồng/USD (mua vào/bán ra).

Ngân hàng BIDV giao dịch từ 26.155-26.411 đồng/USD (mua vào/bán ra). Ngân hàng Eximbank giao dịch 26.130-26.411 đồng/USD (mua vào/bán ra)./.

