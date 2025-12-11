Kinh tế

Giá vàng tiếp tục tăng, thương hiệu SJC vượt mốc 155 triệu đồng mỗi lượng

Cùng xu hướng tăng với giá vàng thế giới, giá vàng trong nước sáng 11/12 đã tăng thêm 400.000-1.000.000 đồng/lượng, trong đó thương hiệu SJC chính thức vượt mốc 155 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn và Công ty Doji niêm yết từ 153,1-155,1 triệu đồng/lượng. (Ảnh: Vietnam+)
Mở cửa phiên sáng nay (11/12), giá vàng SJC và vàng nhẫn trong nước tiếp tục tăng, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại tăng 1 đồng.

Tại thời điểm 9 giờ, giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn và Công ty Doji niêm yết từ 153,1-155,1 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra); tại Công ty Phú Quý là từ 152,1-155,1 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng/lượng so với chốt phiên ngày 10/12.

Cùng xu hướng trên, giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu giao dịch từ 151,5-154,5 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), tăng 1.000.000 đồng/lượng. Còn tại Công ty Phú Quý thông báo giá vàng nhẫn giao dịch từ 150,2-153,2 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng/lượng so với phiên trước.

Trên thị trường thế giới, giá vàng hiện giao dịch quanh ngưỡng 4.240 USD/ounce. Mức giá này tương đương khoảng 134,9 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank.

Như vậy, giá vàng thế giới tiếp tục thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 20,2 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.154 đồng/USD, giảm 1 đồng so với ngày 10/12. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh tương ứng.

Theo đó, với biên độ +/-5%, Ngân hàng Vietcombank thông báo tỷ giá USD từ 26.141-26.411 đồng/USD (mua vào/bán ra), Ngân hàng VietinBank giao dịch 26.149-26.411 đồng/USD (mua vào/bán ra).

Ngân hàng BIDV giao dịch từ 26.155-26.411 đồng/USD (mua vào/bán ra). Ngân hàng Eximbank giao dịch 26.130-26.411 đồng/USD (mua vào/bán ra)./.

