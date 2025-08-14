Giá vàng trong nước đảo chiều tăng 500.000 đồng mỗi lượng theo thế giới

Giá vàng miếng SJC trong phiên sáng nay (14/8) đảo chiều tăng 500.000 đồng/lượng, trong khi đó tỷ giá trung tâm giảm 7 đồng.

Tại thời điểm 9 giờ, giá vàng SJC tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn và Công ty Doji cùng niêm yết từ 123,5-124,7 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), còn tại Công ty Phú Quý thông báo từ 122,7-124,9 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng.

Cùng thời điểm trên, giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý từ 116,8-119,8 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng; còn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu từ 117,5-120,5 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng.

Trong sáng nay, chênh lệch chiều mua vào/bán ra vẫn được các doanh nghiệp duy trì ở mức cao, trong đó vàng SJC dao động từ 1,2-2 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn là 3 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, đồng kim loại quý dao động quanh ngưỡng 3.368 USD/ounce, tăng 17 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên trước. Mức giá này tương đương 107,5 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.240 VND/USD, giảm 7 đồng so với phiên trước.

Với biên độ +/-5%, Ngân hàng Vietcombank thông báo tỷ giá USD từ 26.070-26.470 đồng/USD, tăng 20 đồng; Ngân hàng Eximbank niêm yết từ 26.080-26.460 đồng/USD (mua vào/bán ra), cũng tăng 20 đồng so với chốt phiên trước.

Ngân hàng Vietinbank giao dịch từ 26.108-26.468 đồng/USD (mua vào/bán ra), tăng 28 đồng; Ngân hàng BIDV cũng tăng 20 đồng, hiện đang giao dịch quanh mức 26.100-26.460 đồng/USD./.

Giá vàng hưởng lợi từ kỳ vọng Fed hạ lãi suất Thị trường hiện đang đặt cược có 90% khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 và có thêm ít nhất một đợt cắt giảm nữa vào cuối năm 2025.