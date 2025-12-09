Giá vàng trong nước giảm, SJC giao dịch ở mức 154,2 triệu đồng mỗi lượng

Sáng nay (9/12), giá vàng SJC và vàng nhẫn trong nước đều giảm trong khi tỷ giá tại các ngân hàng thương mại tăng thêm 3 đồng.

Tại thời điểm 9 giờ 30 phút, giá vàng SJC của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn và Công ty Doji niêm yết từ 152,2-154,2 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra); tại Công ty Phú Quý là từ 151,5-154,2 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng so với chốt phiên ngày 8/12.

Cùng xu hướng trên, giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu giao dịch từ 150,5-153,5 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), còn tại Công ty Phú Quý thông báo giá vàng nhẫn giao dịch từ 149,7-152,7 triệu đồng/lượng, cùng giảm 300.000 đồng/lượng so với phiên trước.

Trên thị trường thế giới, giá vàng hiện giao dịch quanh ngưỡng 4.190 USD/ounce. Mức giá này tương đương khoảng 133,3 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank.

Như vậy, giá vàng thế giới tiếp tục thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 20,9 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.155 đồng/USD, tăng 3 đồng so với hồi cuối tuần trước ngày 8/12. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng tăng tương ứng.

Theo đó, với biên độ +/-5%, Ngân hàng Vietcombank thông báo tỷ giá USD từ 26.142-26.412 đồng/USD (mua vào/bán ra), Ngân hàng VietinBank giao dịch 26.160-26.412 đồng/USD (mua vào/bán ra).

Ngân hàng BIDV và Ngân hàng Eximbank cùng giao dịch từ 26.160-26.412 đồng/USD (mua vào/bán ra)./.