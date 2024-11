Giải Taekwondo cảnh sát châu Á mở rộng: Đã có 15 đoàn quốc tế đăng ký tham dự

Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị (Bộ Công an), Trưởng Ban tổ chức giải phát biểu. (Ảnh: Nam Sương/TTXVN)

Ngày 14/11, Cục Công tác Đảng và công tác chính trị-Bộ Công an thông báo quyết định số 8236/QĐ-BCA về việc thành lập Ban Tổ chức Giải Taekwondo cảnh sát châu Á mở rộng năm 2024 và họp bàn về các vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị của Việt Nam.

Ban Tổ chức Giải Taekwondo cảnh sát các nước châu Á mở rộng năm 2024 gồm 19 thành viên, do Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an, làm Trưởng ban.

Ban Tổ chức thực hiện chỉ đạo, điều hành việc chuẩn bị, tổ chức nhằm đảm bảo mục tiêu, yêu cầu đề ra; trực tiếp giải quyết hoặc báo Ban chỉ đạo các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức giải.

Do một số đoàn quốc tế khác chưa kịp hoàn thành các thủ tục trước hạn (13/11), Ban Tổ chức sẽ gia hạn thời gian nhận hồ sơ, đăng ký tham dự giải tới ngày 30/11.

Tới thời điểm hiện tại, đã có 16 đoàn, gồm chủ nhà Việt Nam và 15 đoàn quốc tế đăng ký tham dự giải, với 1.342 vận động viên, cán bộ.

Giải Taekwondo Cảnh sát các nước châu Á mở rộng năm 2024 dự kiến sẽ thu hút 1.500 người từ 20 đoàn tham dự.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị-Bộ Công an, Trưởng Ban Tổ chức giải cho biết sau khi thống nhất chủ trương đăng cai, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo, Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân cùng các đơn vị liên quan đã thực hiện nhiều công việc, trong đó có việc chốt số lượng thành viên, thành phần các đoàn tham dự để triển khai kế hoạch đón tiếp, di chuyển; bố trí nơi ăn ở, xếp lịch thi đấu, huy chương, tiền thưởng..., đảm bảo công tác hậu cần chu đáo, góp phần vào thành công chung của giải.

Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Nguyễn Hồng Minh chia sẻ kinh nghiệm về công tác tổ chức giải đấu. (Ảnh: Nam Sương/TTXVN)

Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Nguyễn Hồng Minh thông tin Cục với kinh nghiệm tổ chức các giải quốc tế lớn sẵn sàng hỗ trợ tối đa, đặc biệt là công tác trọng tài. Trường hợp thay đổi phương án mời trọng tài quốc tế, Cục sẵn sàng cử lực lượng trọng tài chuyên nghiệp trong nước, giúp Ban Tổ chức tự chủ vấn đề này.

Giải Taekwondo Cảnh sát các nước châu Á mở rộng năm 2024 do Bộ Công an phối hợp Liên đoàn Taekwondo Cảnh sát thế giới cùng một số đơn vị tổ chức sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Ninh từ ngày 6-9/12.

Với khẩu hiệu "Sức mạnh của cảnh sát-Cảnh sát Taekwondo-Người bảo vệ công dân toàn cầu," giải đấu nhằm tôn vinh sự đoàn kết cảnh sát Taekwondo trên toàn thế giới, đồng thời góp phần củng cố, nâng cao vị thế của Taekwondo cảnh sát tại Việt Nam và Liên đoàn Taekwondo cảnh sát thế giới; phát huy tinh thần yêu nước, tinh thần dân tộc; củng cố hình ảnh, vị thế, phát triển thể thao thành tích cao trong lực lượng công an nhân dân Việt Nam.../.

