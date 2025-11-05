Giải thưởng Truyền thông châu Phi: Tôn vinh tiếng nói và bản sắc Lục địa đen

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, một sáng kiến mang tính dấu mốc - Giải thưởng Truyền thông châu Phi (African Media Awards) - sẽ chính thức ra mắt tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia nhằm tôn vinh các nhà báo, nhà sáng tạo và người kể chuyện đang góp phần định hình câu chuyện của châu Phi trên trường quốc tế.

Giải thưởng Truyền thông châu Phi sẽ vinh danh những thành tựu trong báo chí truyền thống, truyền thông kỹ thuật số và các hình thức kể chuyện mới nổi, với 9 hạng mục phản ánh sự đa dạng của lĩnh vực truyền thông: từ phóng sự, phỏng vấn, phim tài liệu đến sản xuất video và nội dung mạng xã hội.

Việc giải thưởng ra đời được xem là bước tiến quan trọng trong nỗ lực khẳng định vai trò trung tâm của truyền thông châu Phi trên diễn đàn toàn cầu, đồng thời tạo nền tảng để nâng cao tiếng nói của lục địa, củng cố năng lực ngành truyền thông và lan tỏa những câu chuyện phản ánh bản sắc, sức mạnh, tiềm năng của người dân châu Phi.

Sự kiện cũng thể hiện khát vọng của châu Phi trong việc định hình câu chuyện của chính mình, góp phần đưa truyền thông lục địa trở thành một trong những lực lượng tiên phong cho đổi mới và phát triển toàn cầu.

Giải thưởng Truyền thông châu Phi do Liên minh Phát thanh Truyền hình châu Phi (AUB) phối hợp cùng các quỹ di sản và tổ chức có tầm ảnh hưởng như Quỹ Patrice Lumumba, Quỹ Kwame Nkrumah, Quỹ Mwalimu Nyerere, Quỹ Kenneth Kaunda, Quỹ Sisulu vì Công lý Xã hội, Quỹ PLO Lumumba và hãng truyền hình RT tổ chức./.

