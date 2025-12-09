Giải Vô địch Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam 2025: Sân chơi lan tỏa tinh thần đoàn kết của giới báo chí

Giải Vô địch Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam năm 2025 diễn ra từ ngày 19/12 đến 21/12/2025 tại Nhà thi đấu Hà Nội, số 12 phố Trịnh Hoài Đức (phường Ô Chợ Dừa, thành phố Hà Nội). Đây là hoạt động do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức, là hoạt động lớn nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, giải đấu hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại”, tạo sân chơi lành mạnh, nhằm nâng cao sức khoẻ cho đội ngũ người làm báo. Bên cạnh ý nghĩa rèn luyện thể chất, giải đấu còn là dịp để các cơ quan báo chí từ Trung ương đến địa phương gặp gỡ, giao lưu và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, đồng thời tạo cơ hội kết nối với công chúng thủ đô. Đây không chỉ là một hoạt động thể thao mang tính toàn quốc của giới báo chí Việt Nam, mà còn là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, góp phần khẳng định vai trò, bản lĩnh và tinh thần đoàn kết của những người làm báo trên cả nước.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Trưởng Ban Tổ chức Giải chủ trì Lễ công bố giải đấu. (Ảnh: Nhật Minh/Vietnam+)

Theo Ban Tổ chức, giải đấu năm nay quy tụ gần 200 vận động viên là các nhà báo, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam đến từ nhiều cơ quan báo chí và các cấp hội trên khắp cả nước, tranh tài 14 nội dung thi đấu gồm: Đồng đội nam (không phân biệt lứa tuổi); Đồng đội nữ (không phân biệt lứa tuổi); Đơn nam từ 45 tuổi trở lên; Đơn nam dưới 45 tuổi; Đơn nữ từ 45 tuổi trở lên; Đơn nữ dưới 45 tuổi; Đôi nam lãnh đạo; Đơn nữ lãnh đạo; Đôi nam (không phân biệt lứa tuổi); Đôi nữ (không phân biệt lứa tuổi); Đôi nam nữ từ 45 tuổi trở lên; Đôi nam nữ dưới 45 tuổi; Đôi nam có lãnh đạo (không phân biệt lứa tuổi); Đôi nữ có lãnh đạo (không phân biệt lứa tuổi).

Nhà báo Phan Toàn Thắng, Chánh Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại Lễ công bố giải. (Ảnh: Nhật Minh/Vietnam+)

Lễ khai mạc hứa hẹn sẽ mang đến không khí sôi nổi vào sáng ngày 19/12 năm 2025 và lễ bế mạc cùng lễ trao giải cho các đội và vận động viên xuất sắc sẽ diễn ra vào chiều ngày 21/12.

Cơ cấu giải thưởng gồm: Giải Nhất, Nhì, Ba ở các nội dung thi đấu. Ban Tổ chức sẽ trao Cúp, cờ, huy chương, tiền thưởng cho các đội, đôi, cá nhân đoạt giải.

Ban Tổ chức giải đấu quy định tay vợt tham dự phải có thẻ nhà báo, thẻ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam còn hiệu lực; cán bộ, nhân viên đang công tác tại các cơ quan báo chí, cơ quan quản lý báo chí và các cấp hội nhà báo phải xuất trình căn cước khi tham gia thi đấu.

Vận động viên bóng bàn cấp kiện tướng, cấp I quốc gia từ năm 2019 trở về trước được tham gia nội dung thi đấu đồng đội và thi đấu đôi, không được tham gia thi đấu đơn. Vận động viên bóng bàn cấp kiện tướng, cấp I quốc gia từ năm 2019 trở lại đây không được tham gia thi đấu.

Về thể thức thi đấu, nội dung đồng đội sẽ áp dụng thể thức Swaythling với 5 trận đơn (A-X, B-Y, C-Z, A-Y, B-X). Các nội dung đôi và đơn sẽ thi đấu theo thể thức 5 ván thắng 3. Tùy thuộc vào số lượng đăng ký, Ban Tổ chức sẽ quyết định hình thức thi đấu loại trực tiếp hoặc vòng tròn.

Với bề dày truyền thống gần hai thập kỷ, Giải Vô địch Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam đã trở thành một sân chơi thể thao lành mạnh, góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện thể chất theo gương Bác Hồ, đồng thời tăng cường giao lưu, gắn kết giữa những người làm báo trong cả nước./.