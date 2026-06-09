Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia tiếp các đoàn Singapore và Timor-Leste

Chiều 9/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn đã tiếp ông Lee Hong Chuang, Đại biểu Quốc hội Đảng Hành động Nhân dân (PAP) của Singapore và ông Estanislau da Conceição Aleixo Maria da Silva, Ủy viên Trung ương Đảng Mặt trận Cách mạng vì một Timor-Leste độc lập (Fretilin), nguyên Thủ tướng Timor-Leste, nhân dịp sang thăm, làm việc tại Việt Nam và tham dự Tọa đàm “Vai trò của các chính đảng Đông Nam Á trong việc xây dựng Cộng đồng ASEAN” trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) lần thứ 3, tổ chức từ ngày 7-9/6/2026.

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại biểu PAP và đoàn đại biểu đảng Fretilin sang thăm Việt Nam và đến làm việc tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cho rằng đây là minh chứng sinh động cho quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với hai đảng PAP và Fretilin cũng như quan hệ giữa Việt Nam với hai nước.

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt Nam-Singapore, quan hệ Việt Nam-Timor-Leste thời gian gần đây, đặc biệt là chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã mở ra những định hướng phát triển quan trọng cho hợp tác Việt Nam-Singapore.

Trưởng Đoàn đại biểu Đảng PAP Lee Hong Chuang và Trưởng Đoàn đại biểu đảng Fretilin Maria da Silva bày tỏ vui mừng và cảm ơn Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn đã dành thời gian tiếp, vinh dự được thăm Việt Nam và tham dự Tọa đàm lần này; bày tỏ ấn tượng tốt đẹp về sự phát triển năng động của Việt Nam trong những năm qua và tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục thu được nhiều thành tựu hơn trong thời gian tới.

Ông Lee Hong Chuang đánh giá cao sáng kiến tổ chức Tọa đàm các chính đảng Đông Nam Á của Việt Nam, cho đây là hoạt động thiết thực, các chính đảng có cơ hội trao đổi kinh nghiệm, tăng cường hiểu biết và đóng góp thiết thực cho quá trình xây dựng Cộng đồng ASEAN lấy người dân làm trung tâm.

Đánh giá mô hình phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân của Singapore, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn cho rằng đây là những kinh nghiệm quý báu, thiết thực mà Đảng Cộng sản Việt Nam cần nghiên cứu, học hỏi; đồng thời đề nghị Chính phủ Singapore tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ cấp chiến lược.

Trong đó, có các hoạt động hợp tác đào tạo cán bộ giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với Trường Chính sách Công Lý Quang Diệu và các cơ quan đối tác khác của Singapore. Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị các cơ quan hai nước tích cực phối hợp triển khai hiệu quả thỏa thuận cấp cao giữa hai đảng, tăng cường trao đổi đoàn và các cơ chế đối thoại thường xuyên giữa lãnh đạo hai đảng, trong đó có việc tổ chức thành công Đối thoại Chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất, cũng như tăng cường hợp tác đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học cũng như trao đổi giữa các cơ quan nghiên cứu chiến lược, học giả.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng quà lưu niệm cho ông Estanislau da Conceição Aleixo Maria da Silva, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Mặt trận Cách mạng vì một Timor-Leste Độc lập. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Trưởng đoàn đại biểu Đảng Fretilin Aleixo Maria da Silva bày tỏ tình cảm tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam, cảm ơn sự ủng hộ quý báu mà Đảng Cộng sản và Chính phủ Việt Nam dành cho Timor-Leste và đảng Fretilin trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc hội nhập quốc tế, tham gia ASEAN hiện nay.

Trưởng đoàn đại biểu Đảng Fretilin cho rằng Việt Nam là hình mẫu để Timor-Leste học tập; nhấn mạnh đảng Fretilin coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ truyền thống hữu nghị với Đảng Cộng sản Việt Nam, mong muốn học hỏi Việt Nam trong xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và thu hút đầu tư nước ngoài.

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh Việt Nam luôn trân trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với Timor-Leste và các lực lượng chính trị quan trọng của Timor-Leste, trong đó có Đảng Fretilin; đánh giá cao vai trò lịch sử của Fretilin trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước Timor-Leste; bày tỏ tin tưởng Fretilin sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào ổn định, phát triển bền vững của Timor-Leste cũng như vào hòa bình, hợp tác và phát triển của ASEAN./.

Việt Nam-Timor-Leste chia sẻ kinh nghiệm về lãnh đạo quản trị quốc gia Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị khẳng định Việt Nam coi trọng việc củng cố, tăng cường quan hệ với CNRT cũng như các chính đảng ở các nước ASEAN.